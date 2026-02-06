MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Έφη Αλεβίζου: Από τη στιγμή που βρέθηκε κακοήθεια στη μήτρα συμφώνησα να προχωρήσουμε σε ριζική υστερεκτομή

|
THESTIVAL TEAM

Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στο «Ζω Καλά» που θα προβληθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου είναι η δημοσιογράφος Έφη Αλεβίζου.

Η ίδια μιλάει για την ριζική υστερεκτομή στην οποία και υποβλήθηκε πρόσφατα, εξαιτίας κακοήθειας στη μήτρα.

Ειδικότερα, η Έφη Αλεβίζου εξομολογείται πως: «Είχε βρεθεί κακοήθεια και μου πρότεινε ο γυναικολόγος μου να κάνουμε ριζική υστερεκτομή. Η μητέρα μου εμφάνισε καρκίνο στον μαστό, όμως, έτσι κι αλλιώς θα το ‘κανα αυτό το χειρουργείο. Δηλαδή, από τη στιγμή που βρέθηκε κακοήθεια στη μήτρα, συμφώνησα με τα χίλια να προχωρήσουμε σε ριζική υστερεκτομή. Ήταν και λόγω του ότι και χρονικά ταίριαζε να γίνει. Θέλω να πω πως εγώ έχω κάνει παιδί, δεν είχα αυτή την αγωνία να το καθυστερήσω όσο μπορώ γιατί θέλω να αποκτήσω ένα παιδί. Οπότε είπα, για να ‘μαστε σίγουροι, προχωράμε και κάνουμε το χειρουργείο».

Κατόπιν, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης διευκρίνισε: «Είπα αυτό για τη μητέρα σου, γιατί θα μιλήσουμε για τα γονίδια που κυκλοφορούμε και υπάρχει σχέση του καρκίνου του μαστού με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, που ουσιαστικά εσύ προσπάθησες να αποφύγεις και τελικά απέφυγες».

Τέλος, η Έφη Αλεβίζου εξήγησε πως η κακοήθεια που βρέθηκε σε εκείνη ήταν στη μήτρα και όχι στον τράχηλο.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Έφη Αλεβίζου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών στο κέντρο της πόλης – Ένας τραυματίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Κιλκίς: Χειροπέδες σε 45χρονο διακινητή που μετέφερε παράνομα σε όχημα 5 Κινέζους

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Σάλος με την ανάρτηση Τραμπ: Ανέβασε βίντεο που απεικονίζει τους Ομπάμα ως πιθήκους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Λατινοπούλου: Κάτω τα χέρια από το Λιμενικό, φυλάει Θερμοπύλες – Για την Καρυστιανού να ανησυχούν Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Καστανίδης: Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει χαρισματική ηγεσία – Η βελόνα δεν κουνιέται με αποκλεισμούς στελεχών

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17 ώρες πριν

Η παράσταση Vaginahood ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη