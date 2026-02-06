Έφη Αλεβίζου: Από τη στιγμή που βρέθηκε κακοήθεια στη μήτρα συμφώνησα να προχωρήσουμε σε ριζική υστερεκτομή

Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στο «Ζω Καλά» που θα προβληθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου είναι η δημοσιογράφος Έφη Αλεβίζου.

Η ίδια μιλάει για την ριζική υστερεκτομή στην οποία και υποβλήθηκε πρόσφατα, εξαιτίας κακοήθειας στη μήτρα.

Ειδικότερα, η Έφη Αλεβίζου εξομολογείται πως: «Είχε βρεθεί κακοήθεια και μου πρότεινε ο γυναικολόγος μου να κάνουμε ριζική υστερεκτομή. Η μητέρα μου εμφάνισε καρκίνο στον μαστό, όμως, έτσι κι αλλιώς θα το ‘κανα αυτό το χειρουργείο. Δηλαδή, από τη στιγμή που βρέθηκε κακοήθεια στη μήτρα, συμφώνησα με τα χίλια να προχωρήσουμε σε ριζική υστερεκτομή. Ήταν και λόγω του ότι και χρονικά ταίριαζε να γίνει. Θέλω να πω πως εγώ έχω κάνει παιδί, δεν είχα αυτή την αγωνία να το καθυστερήσω όσο μπορώ γιατί θέλω να αποκτήσω ένα παιδί. Οπότε είπα, για να ‘μαστε σίγουροι, προχωράμε και κάνουμε το χειρουργείο».

Κατόπιν, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης διευκρίνισε: «Είπα αυτό για τη μητέρα σου, γιατί θα μιλήσουμε για τα γονίδια που κυκλοφορούμε και υπάρχει σχέση του καρκίνου του μαστού με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, που ουσιαστικά εσύ προσπάθησες να αποφύγεις και τελικά απέφυγες».

Τέλος, η Έφη Αλεβίζου εξήγησε πως η κακοήθεια που βρέθηκε σε εκείνη ήταν στη μήτρα και όχι στον τράχηλο.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα: