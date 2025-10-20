MENOY

LIFESTYLE

Δύσκολες στιγμές για τον Κώστα Μακεδόνα: “Αντίο αγοράκι μου”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση που έκανε στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας (20/10), ο αγαπημένος τραγουδιστής Κώστας Μακεδόνας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακολούθους μια δυσάρεστη είδηση.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, ο ίδιος ποζάρει κρατώντας στην αγκαλιά του το αγαπημένο του γατάκι, το οποίο έφυγε από τη ζωή.

Αποχαιρετώντας το ο Κώστας Μακεδόνας έγραψε στη λεζάντα: “Αντίο αγοράκι μου. Την αγάπη που για 13 χρόνια εισέπραξα από σένα δεν θα την άλλαζα για όλο το χρυσάφι του κόσμου. Αντίο αγόρι μου καλό”.

Οι followers του έσπευσαν να του στείλουν λόγια συμπαράστασης, γεμίζοντας τα σχόλια με καρδιές και συλλυπητήρια.

Κώστας Μακεδόνας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

