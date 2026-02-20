Δύσκολες ώρες για τον Τρύφωνα Σαμαρά: Σκοτώθηκε το σκυλάκι του στα παρασκήνια του “J2US”

Δύσκολες ώρες για τον Τρύφωνα Σαμαρά, αφού το αγαπημένο του σκυλάκι εντοπίστηκε νεκρό στα παρασκήνια του J2US.

“Ο Τρύφωνας ήταν χθες στις πρόβες του J2US και το σκυλάκι ήταν ελεύθερο γιατί είναι και πολύ, ήταν πολύ φιλικό η Νικόλ… Ήταν στο πλατό.

Τελικά, κάποια στιγμή άρχισε ο Τρύφωνας να ανησυχεί γιατί δεν την έβλεπε στο οπτικό του πεδίο, από ό,τι διάβασα στο ρεπορτάζ, το σκυλάκι έπεσε από μία σκαλωσιά δύο μέτρων και έχασε τη ζωή του ακαριαία», είπε η Κατερίνα Ζαρίφη το πρωί της Παρασκευής (20/02) στο “Buongiorno”.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς είχε τεράστια αδυναμία στο σκυλάκι του, το οποίο δεν αποχωριζόταν σχεδόν ποτέ από κοντά του.