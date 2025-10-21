MENOY

Δύσκολες ώρες για τον Κώστα Μακεδόνα – Πέθανε ο αγαπημένος του γάτος

THESTIVAL TEAM

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Κώστας Μακεδόνας, καθώς έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος του γάτος. Όπως αποκάλυψε ο καταξιωμένος ερμηνευτής τον συντρόφευε για 13 ολόκληρα χρόνια.

Ο γνωστός τραγουδιστής θέλησε να μοιραστεί τη δυσάρεστη είδηση με τους θαυμαστές του στα social media και εκείνοι έσπευσαν να τον στηρίξουν με την αγάπη και τη συμπαράστασή τους.

«Αντίο αγοράκι μου. Την αγάπη που για 13 χρόνια εισέπραξα από σένα δεν θα την άλλαζα για όλο το χρυσάφι του κόσμου. Αντίο αγόρι μου καλό», έγραψε στην ανάρτησή του στο Facebook ο Κώστας Μακεδόνας και μοιράστηκε μία φωτογραφία από τον γάτο του.

Κώστας Μακεδόνας

