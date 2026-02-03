MENOY

Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό Μαρία Αντουλινάκη – Πέθανε η μητέρα της

THESTIVAL TEAM

Δύσκολες ώρες βιώνει η γνωστή ηθοποιός, Μαρία Αντουλινάκη, καθώς ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού που διατηρεί στο Instagram ότι «έφυγε» από τη ζωή η πολυαγαπημένη της μητέρα.

Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα, που αγάπησε ευρέως το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη δραματική σειρά του ΑΝΤ1, «Άγριες μέλισσες», με τον ρόλο της Αγορίτσας, είναι ένας άνθρωπος low profile και δε μοιράζεται συχνά δημοσίως γεγονότα που αφορούν την προσωπική της ζωή. Ωστόσο, η Μαρία Αντουλινάκη «έχασε» τη μητέρα της και αποφάσισε να την αποχαιρετίσει δημοσίως με μία συγκινητική ανάρτηση.

«Αντίο μανουλίτσα μου… δεν τα κατάφερα…

Σου αφιερώνω το τραγούδι που μου τραγουδούσες προχθές μέσα στον πυρετό σου», έγραψε στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram η γνωστή ηθοποιός.

Η Μαρία Αντουλινάκη έχει βυθιστεί στο πένθος και στο πόνο της απώλειας, ενώ έχει δίπλα της αγαπημένα της πρόσωπα, αλλά και πολλούς συναδέλφους της. Μάλιστα, κάποιοι έσπευσαν να τη συλλυπηθούν για την απώλειά της, ανάμεσά τους ήταν και οι συμπρωταγωνιστές της στις «Άγριες Μέλισσες» ο Κωστής Σαββιδάκης, η Αμαλία Καβάλη και η Μαρκέλλα Γιαννάτου.

Επίσης, σχόλια κάτω από την ανάρτηση της ηθοποιού για «συλλυπητήρια» έγραψαν και η Μαρία Μπεκατώρου, η Γιολάντα Μπαλαούρα και ο Περικλής Λιανός.

Μαρία Αντουλινάκη

