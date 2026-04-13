Δούκισσα Νομικού: Έχω χαθεί λίγο τις τελευταίες μέρες, αλλά είναι ωραίο να εξαφανίζεσαι μερικές φορές

Η Δούκισσα Νομικού αναφέρθηκε στην απουσία της από τα social media τις ημέρες του Πάσχα, μέσα από τον λογαριασμό της στο instagram, στέλνοντας στη συνέχεια τις ευχές της.

«Έχω χαθεί λίγο τις τελευταίες μέρες, αλλά είναι ωραίο να εξαφανίζεσαι μερικές φορές», έγραψε αρχικά η Δούκισσα Νομικού στους διαδικτυακούς της φίλους στο βίντεο με τις ευχές της.

«Να έχουμε υγεία, αγάπη, φως, τύχη, να έχουμε ανθρώπους που μας αγαπούν και τους αγαπάμε να λέμε σ αγαπώ να παίρνουμε πολλές αγκαλιές, να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, να μη ζούμε στο παρελθόν να μη φοβόμαστε το μέλλον, λιγότερες οθόνες περισσότερη ζωή και αλήθεια.. Εύχομαι σε όλους εσάς ό,τι επιθυμείτε. Να είμαστε καλά να είμαστε ευτυχισμένοι και όλα θα γίνουν. Χρόνια πολλά σε όλες τις Αναστασίες και τις δικές μου, τη μαμά μου και την κόρη μου», αναφέρει στο βίντεο η Δούκισσα Νομικού.

Να θυμίσουμε ότι η Δούκισσα Νομικού το 2017 παντρεύτηκε με τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοωρίδη, με τον οποίο απέκτησαν και δύο παιδιά.

Ο πρώτος τους γιος, Σάββας Θεοδωρίδης, γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 2018 και η κόρη τους, Αναστασία Θεοδωρίδη, γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Δούκισσα Νομικού

