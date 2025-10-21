MENOY

LIFESTYLE

Δώρα Παντέλη: Με τον άντρα μου κάναμε το σύμφωνο συμβίωσης μετά από 13 μέρες και έμεινα έγκυος μετά από 3 μήνες

|
THESTIVAL TEAM

Για τον μεγάλο της έρωτα με τον αγαπημένο της, Τζον Μεραμβελιωτάκη, μίλησε η Δώρα Παντέλη, αποκαλύπτοντας ότι από την πρώτη στιγμή που εκείνος μπήκε ξανά στη ζωή της, κατάλαβε ότι είναι ο άντρας της ζωής της.

Η γνωστή αθλητικογράφος που πρόσφατα απέκτησε το πρώτο της παιδάκι, βρέθηκε ως καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά το πρωί της Τρίτης (21/10) και μίλησε για όλα. Μάλιστα, η Δώρα Παντέλη αποκάλυψε ότι σκοπεύει να παντρευτεί με τον σύντροφό της το προσεχές καλοκαίρι.

«Με τον Τζόν έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Θα παντρευτούμε στις 25 Ιουλίου. Η βάπτιση θα γίνει ξεχωριστά. Δεν θέλουμε να τους κουράσουμε πολύ τους καλεσμένους, γιατί θα έρθουν και πολλοί συγγενείς μας από τον Καναδά», δήλωσε στην αρχή της συνέντευξής της.

Παράλληλα, η Δώρα Παντέλη αναφέρθηκε στη γνωριμία τους, τονίζοντας: «Είναι λίγο περίεργη η ιστορία μας. Γνωριστήκαμε πριν 10 χρόνια. Εγώ τότε ήμουν σε άλλη φάση της ζωής μου. Είναι Ελληνοκαναδός και επανήλθε στη ζωή μου πέρυσι, στις αρχές του καλοκαιριού. Είχαμε γνωριστεί πριν 10 χρόνια, του άρεσα, μου άρεσε, αλλά ήμασταν σε άλλες φάσεις. Εγώ, μέχρι που επανήλθε ο Τζον στη ζωή μου, δεν το σκεφτόμουν να παντρευτώ ή να κάνω παιδί.

Έλεγα ότι αφού έφτασα 37, ας το αφήσω. Δεν είχα σκεφτεί να κάνω παιδί. Δεν ήμουν αρνητική γι’ αυτό και έκανα. Δεν το έκανα απλά για να κάνω, επειδή υπάρχει αυτό το στερεότυπο ή επειδή μου έλεγε η μάνα μου “κάνε ένα παιδάκι, μη μείνεις μόνη σου”. Το παιδί δεν είναι για να μη μείνεις μόνη σου. Το παιδί πρέπει να μεγαλώσει σε μια οικογένεια», εξομολογήθηκε η γνωστή αθλητικογράφος.

«Ήθελα να βρω έναν άνθρωπο για να μπορώ να επενδύσω και να κάνω οικογένεια. Επανήλθε λοιπόν ξαφνικά στη ζωή μου και ήταν σαν να μην έφυγε ποτέ. Κάναμε το σύμφωνο μετά από 13 μέρες και έμεινα έγκυος μετά από 3 μήνες. Τα κάναμε όλα μαζί. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Το έζησα όλο στο full και ακόμα το ζω. Τον βλέπω ακόμα και τώρα στις φωτογραφίες και τον ερωτεύομαι κάθε μέρα. Γι’ αυτό ήθελα να κάνω και παιδί μαζί του», κατέληξε η Δώρα Παντέλη.

Δείτε το βίντεο

Δώρα Παντέλη

