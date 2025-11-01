MENOY

LIFESTYLE

Δώρα Παντέλη: Ήμουν συνειδητοποιημένη ότι δεν θα ορίσει τη ζωή μου το αν θα κάνω παιδί

ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Δώρα Παντέλη, το Σάββατο, στη Ζωή Παπαδοπούλου και το νέο επεισόδιο της εκπομπής “Μαμα-δες” όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η γοητευτική αθλητικογράφος αναφέρθηκε στην στιγμή που σκεφτόταν έντονα πως δεν θα αποκτήσει δικό της παιδί και ενδεχομένως δεν θα δημιουργήσει τι δική της οικογένεια.

Πιο συγκεκριμένα, η Δώρα Παντέλη εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “είχα φτάσει σε μια ηλικία, στα 37 μου χρόνια, που σκεφτόμουν πως “δεν έχω γνωρίσει τον κατάλληλο, μ’ αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου και να ταξιδεύω, είμαι ένα πνεύμα πιο ελεύθερο και μπορεί να μην κάνω παιδί. Μπορεί να μην κάνω οικογένεια”. Και ήμουν εντάξει με αυτό. Ήμουν συνειδητοποιημένη ότι δεν θα ορίσει τη ζωή μου το αν θα κάνω οικογένεια, το αν θα κάνω παιδί, ούτε την επιτυχία μου ούτε το οτιδήποτε”.

“Αν και στην Ελλάδα είναι στερεοτυπικά και λίγο παλιακά τα πράγματα. Είναι συνυφασμένο το “αν μια γυναίκα έχει κάνει οικογένεια, είναι επιτυχημένη”. Που είναι λάθος γιατί εγώ που ήμουν στο κλαμπ των γυναικών που δεν ήξερα αν θα κάνω παιδί, μπορεί και να μην ήθελα σε μια φάση της ζωής μου, δεν μπορούσε να συνδυαστεί ότι “δεν είναι επιτυχημένη, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί” αν και είχα κάνει τόσα πράγματα”.

“Η ολοκλήρωση στον καθένα, ειδικά στις γυναίκες, είναι αυτό που επιλέγουμε εμείς να μας ολοκληρώσει. Για άλλους μπορεί να είναι η οικογένεια και τα παιδιά, για άλλους μπορεί να είναι η δουλειά τους και για άλλους όλα μαζί” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Δώρα Παντέλη στο νέο επεισόδιο της εβδομαδιαίας εκπομπής της ΕΡΤ.

Δώρα Παντέλη

