Δώρα Παντέλη: Δεν πίστευα ότι θα γίνω μητέρα, είχα φτάσει 37 ετών και είχα συμφιλιωθεί με αυτό

Η Δώρα Παντέλη μίλησε για τη μητρότητα και για τις σκέψεις που είχε γύρω από αυτή πριν φέρει στον κόσμο το παιδί της. Η αθλητικογράφος που υποδέχτηκε τον γιο της, τον περασμένο Ιούλιο, εξομολογήθηκε πως μην έχοντας βρει τον ιδανικό σύντροφο είχε αποδεχτεί το σενάριο να μη γίνει μητέρα. Όπως είπε, ήταν συμφιλιωμένη με αυτή την ιδέα, υιοθετώντας την άποψη ότι δεν θα επηρέαζε την πορεία της ζωής της.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Μαμα-δες», το Σάββατο 2 Νοεμβρίου, η Δώρα Παντέλη μοιράστηκε πως όταν έφτασε στην ηλικία των 37 ετών, δεν περίμενε ότι θα γίνει μητέρα. «Αρχικά δεν πίστευα ότι θα γίνω μητέρα, όπως και πολύς κόσμος. Είχα φτάσει σε μια ηλικία που ήμουν 37 χρονών, δεν είχα γνωρίσει τον κατάλληλο, μου αρέσει να ταξιδεύω, είμαι πιο ελεύθερο πνεύμα, οπότε είπα εντάξει ότι μπορεί να μην κάνω παιδί, μπορεί να μην κάνω οικογένεια. Ήμουν okay με αυτό και είχα πει ότι δεν θα ορίσει την επιτυχία μου», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η αθλητικογράφος εξήγησε ότι δεχόταν συνεχώς πιέσεις από τον κοινωνικό της περίγυρο για το πότε θα γίνει μητέρα, κάτι το οποίο καταδίκασε. «Η ζωή μου όλη ήταν η ερώτηση “πότε θα κάνεις παιδί”. Πέρναγαν τα χρόνια και μου έλεγαν οι συνάδελφοί μου, που είναι όλοι άντρες στο κανάλι, “τι θα γίνει; Θα κάνεις κανένα παιδί;”. Τι σας νοιάζει τι θα κάνω εγώ; Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου. Θα κάνω και παιδί αν έρθει η ώρα, αν θέλω. Υπάρχει αυτή η πίεση. Τώρα που έχουν περάσει 2,5 μήνες από τότε που γέννησα, όπου πάω με ρωτάνε “πότε θα βάλεις μπρος για το δεύτερο;” Παιδιά ηρεμία. Είναι το σώμα μου, είναι η ζωή μου», πρόσθεσε.

Η έλευση του παιδιού της, όπως τόνισε, την έκανε να υιοθετήσει μια αισιόδοξη ματιά για τη ζωή, με την ίδια να είναι πεπεισμένη πως όλα θα πάνε καλά. «Είμαι ακόμα πολύ φρέσκια μαμά. Καμία φορά γυρνάω σπίτι και λέω “α έχω και μωρό τέλεια”. Η ζωή τώρα είναι όπως και πριν, βλέπω πάντα το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο, ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μου. Οπότε τώρα με το παιδί έχω έναν επιπρόσθετο λόγο να λέω ότι όλα θα πάνε καλά και ότι όλα είναι όμορφα γιατί έχω έναν λόγο παραπάνω να μην τα παρατάω. Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις και γεμάτη αναποδιές. Έχω συγκεντρωθεί σε αυτό που μου δίνει χαρά που είναι το παιδί, ο σύζυγός μου, η οικογένειά μου. Οπότε πορεύομαι έτσι. Το παιδί μου έδωσε έναν ακόμη λόγο να λέω ότι όλα θα πάνε τέλεια», τόνισε.