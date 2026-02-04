Δώρα Χρυσικού: Είπα από την αρχή τη λέξη καρκίνος, δεν την είπα ποτέ επάρατη νόσο ή κακή ασθένεια

Η Δώρα Χρυσικού μίλησε για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της ασθένειας.

Η γνωστή ηθοποιός την Τετάρτη (04.02.2026) μίλησε στην εκπομπή «Το ‘χούμε» του Κώστα Τσουρού και εξήγησε ότι προτίμησε από την πρώτη στιγμή της περιπέτειάς της, να πει τη λέξη «καρκίνος» και να αφαιρέσει το κοινωνικό στίγμα.

«Είπα από την αρχή τη λέξη καρκίνος. Εγώ ποτέ δεν χρησιμοποίησα κανένα άλλο εννοιολογικό σχήμα για την ασθένεια. Δεν την είπα ποτέ επάρατη νόσο, δεν την είπα ποτέ κακή ασθένεια. Την είπα με το όνομά της. Και όσο πιο πολύ την έλεγα με το όνομά της, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιούσα αυτό που έχω, τόσο πιο πολύ το ξόρκιζα, τόσο πιο πολύ αφαιρούσα το στίγμα.

Ήθελα να ξέρω τα πάντα. Τι θα μου κάνουν, τι θεραπεία πρέπει να ακολουθήσω, ποια είναι τα ποσοστά επιβίωσης. Και όσο πιο πολύ ήξερα και καταλάβαινα, τόσο πιο πολύ πειθαρχούσα.

Ήμουν αυτό που λέμε ο ιδανικός ασθενής. Δηλαδή όταν μου είπαν ότι πρέπει να κάνεις χημειοθεραπεία, δεν το σκέφτηκα ούτε στιγμή. Γι’ αυτό και είδα τη χημειοθεραπεία ως σύμμαχο και όχι ως εχθρό.

Γιατί πραγματικά οι περισσότεροι ασθενείς ακούνε χημειοθεραπεία και καταρρέουν και είναι λογικό γιατί δεν είναι καθόλου ευχάριστη διαδικασία. Πήγαινα εκεί πέρα χαμογελαστή, στις 4 ώρες, και δεν έβγαζα κιχ. Κι ό,τι κι αν είχα μετά, ως παρελκόμενο, ως side effect, το αντιμετώπισα, ότι αν πρέπει να το φάω, θα το φάω», εξομολογήθηκε η Δώρα Χρυσικού.

«Εκείνη την ώρα σκεφτόμουν ότι προφανώς ότι πρέπει και θέλω να ζήσω. Και αυτό με κράτησε. Εγώ είχα πει ότι αυτό δεν είναι το τέλος. Είχα αποφασίσει ότι αυτό το πράγμα θα το νικήσω.

Και πρέπει να σου πω ότι εκείνη την περίοδο θα ευχόμουν πραγματικά να πίστευα στον Θεό. Ζήλεψα τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν. Που έκαναν την προσευχή τους και λέγανε “ότι όλα θα πάνε καλά”. Εγώ δεν το ‘χα αυτό. Δεν έκανα καμία προσευχή, απλά πάλευα», δήλωσε ακόμα.