Διονύσης Αλέρτας: Η συγκινητική εξομολόγηση για την απώλεια της μητέρας του – “Δεν μπορώ να το διαχειριστώ ακόμα νομίζω”

Στον γιο του και στο πόσο τον άλλαξε η πατρότητα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Διονύσης Αλέρτας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Breakfast@Star», σημειώνοντας πως «είναι ό,τι πιο ωραίο έχω κάνει ποτέ». Σε άλλο σημείο, εξομολογήθηκε ότι ακόμα δεν μπορεί να διαχειριστεί την απώλεια της μητέρας του, και παραδέχτηκε πως «μπορεί να κλαίω συνέχεια».

Μιλώντας για την πατρότητα, ο Διονύσης Αλέρτας είπε: «Η πατρότητα με έκανε άλλο άνθρωπο. Μου έκανε άλλες προτεραιότητες, άλλες ανησυχίες. Νομίζω ότι ο γιος μου είναι το Α και το Ω στο να μου καθορίσει την ζωή μου, ύστερα από τους γονείς μου. Το να αποκτήσω παιδί δεν ήταν στους στόχους μου, αλλά με το που άκουσα την καρδιά του να χτυπάει στον υπέρηχο, νομίζω ότι δεν θα το άλλαζα ποτέ στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Είναι ό,τι πιο ωραίο έχω κάνει ποτέ».

Σε ερώτηση για το αν υπήρχε κάποια απώλεια που να του στοίχησε, ο αγαπημένος ζαχαροπλάστης εξήγησε ότι: «Το Α και το Ω είναι η μητέρα μου που “έχασα”. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ ακόμα νομίζω. Δηλαδή μπορεί να κλαίω συνέχεια, αλλά οκ. Πρέπει να προχωρήσω, γιατί έχω το παιδί μου να προσέξω».