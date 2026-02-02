Δημοσίευμα “πέθανε” τον Διονύση Αλέρτα: Σίγουρα είμαι ζωντανός, έγραψε ο σεφ

Δημοσίευμα που υποστήριζε ότι πέθανε ο Διονύσης Αλέρτας, διέψευσε ο pastry chef, τονίζοντας μέσω των social media ότι είναι ζωντανός.

Ο Διονύσης Αλέρτας διέψευσε την είδηση που τον ήθελε νεκρό, καθησυχάζοντας τους διαδικτυακούς του φίλους, με μία δημοσίευση που έκανε την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Αναρτώντας στιγμιότυπο από το σχετικό δημοσίευμα που είχε τίτλο «νεκρός γνωστός και αγαπημένος Έλληνας σεφ», ο Διονύσης Αλέρτας σημείωσε: «Ίσως είμαι γνωστός, μπορεί να είμαι αγαπημένος για κάποιους, αλλά σίγουρα είμαι ζωντανός. Δεν θα πεθάνω ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη».

Δείτε την ανάρτησή του