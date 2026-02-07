MENOY

Δήμος Βερύκιος: Πολλοί έχουν ζητήσει την απόλυσή μου

Συνέντευξη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» και τη Μαρία Αντωνά παραχώρησε ο Δήμος Βερύκιος και αυτή προβλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (07/02).

«Είναι βλακεία να υπάρχουν τηλεοπτικές διαμάχες, το κάνουν για την ίντριγκα», είπε αρχικά ο γνωστός δημοσιογράφος.

Ο ίδιος είπε στη συνέχεια: «Ο Δημήτρης Παπανώτας έχει μυαλό και παιδεία, αλλά με στενοχωρεί και τον μαλώνω. Για να γράψει κάποιος για μένα, πρέπει να τον έχω προκαλέσει. Δεν με αγχώνουν τα νούμερα τηλεθέασης. Έχουν ζητήσει πολλοί την απόλυσή μου. Δεν είμαι μπροστινός, είμαι του… παρασκηνίου. Ουδείς αναντικατάστατος στην τηλεόραση. Να γυρίσει η Ελένη Μενεγάκη, αλλά με κάτι διαφορετικό».

Για τη λήξη του συμβολαίου του με το “Happy Day”, ο Δήμος Βερύκιος απάντησε: «Δεν είναι εύκολο μετά από μια ολόκληρη ζωή με αυτούς τους ανθρώπους, ένα πρωί να ανοίξεις την πόρτα και να φύγεις».

