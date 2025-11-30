Δήμος Αναστασιάδης: Ήμουν μέσα στον τοκετό, εκείνη τη στιγμή βλέπεις τη γυναίκα σου σαν ηρωίδα

Συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ελένη Μουστάκη έδωσε ο Δήμος Αναστασιάδης.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για τη σύζυγό του, Τζένη Θεωνά, και για την οικογένειά τους.

«Ο ερχομός του δεύτερου παιδιού συνέπεσε με την απονομή του χρυσού μου άλμπουμ και αυτό ήταν περίεργο και δύσκολο», είπε αρχικά ο Δήμος Αναστασιάδης.

Ο ίδιος είπε στη συνέχεια: «Ήμουν μέσα στον τοκετό, εκείνη τη στιγμή βλέπεις τη γυναίκα σου σαν ηρωίδα. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη για πάντα. Έχουμε σκεφτεί το όνομα… Θα ακολουθήσουμε το “μοντέλο” των αρχαίων ελληνικών ονομάτων.

Η Τζένη μεγαλώνει τρία αγόρια και όχι δύο! Λογικά η Τζένη θα επιστρέψει στη δουλειά, αλλά έχει συνδεθεί τόσο πολύ με την οικογένεια που δεν της λείπει η δουλειά. Με την Τζένη είμαστε μαζί 11 χρόνια, το κομμάτι της συμβίωσης είναι και θέμα τύχης».