Δημήτρης Σταρόβας: Τα περισσότερα κιλά που έχω φτάσει ήταν 167, πεταγόμουν στον ύπνο μου, δεν μπορούσα να αναπνεύσω

Το μεγαλύτερο βάρος στο οποίο έχει φτάσει ο Δημήτρης Σταρόβας ήταν τα 167 κιλά, εξηγώντας πως εκείνη την περίοδο ξυπνούσε μέσα στη νύχτα, καθώς δεν μπορούσε να αναπνεύσει.

Ο μουσικός που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο τον Μάιο του 2024 μίλησε για την παχυσαρκία και τις αλλαγές που εφάρμοσε, μεταξύ των οποίων ήταν και η δίαιτα, που τον οδήγησε σε σημαντική απώλεια κιλών.

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Σταρόβας το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Zω καλά», ένας παχύσαρκος άνθρωπος βιώνει πολλές συνεχόμενες «ήττες», μία κατάσταση, που εκείνον τον οδήγησε σε κατάθλιψη: «Ένας παχύσαρκος άνθρωπος είναι ασθενής, γιατί οι ήττες που τρώει είναι πάρα πολλές. Εγώ έχω χάσει ραντεβού και εξόδους, γιατί δεν είχε πάρκινγκ μπροστά από το μαγαζί και έλεγα “θα τα πούμε αύριο”. Το έκανα γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω 50 μέτρα. Τα περισσότερα κιλά που έχω φτάσει ήταν 167. Όλο αυτό σε οδηγεί και σε μία κατάθλιψη, που εγώ είχα. Παρατάς τον εαυτό σου, δεν μπορεί να βάλεις παντελόνια».

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, τόνισε ότι θέλει να χάσει ακόμη 17 κιλά. Όσο για την απώλεια βάρους, σημείωσε ότι ακολούθησε αυστηρή δίαιτα: «Διατηρώ τα κιλά που έχω χάσει, θέλω να χάσω ακόμα 17. Έκανα αυστηρή δίαιτα, τώρα θα κάνω την ατασθαλία μου, αλλά με μέτρο. Μου συνταγογράφησε ο γιατρός μου, ένα ενέσιμο φάρμακο που αρχικά η ένδειξή του ήταν για τον σακχαρώδη διαβήτη. Έκανα καμπύλη ζαχάρου και ήταν οριακά τα αποτελέσματα και έτσι πήρα την ενέσιμη μορφή του φαρμάκου αυτού. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση επιστροφής μου στο παρελθόν, γιατί η ποιότητα ζωής μου είναι πολύ διαφορετική. Μετά από δεκαετίας κοιμάμαι χωρίς διακοπή. Πεταγόμουν στον ύπνο μου, γιατί δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Παράλληλα έκοψα και το τσιγάρο. Δεν είναι δύσκολες αυτές οι αλλαγές, είναι ένα “κλικ”».

Περιγράφοντας τη ζωή του μετά την απώλεια βάρους, ο Δημήτρης Σταρόβας μοιράστηκε ένα πρόσφατο περιστατικό στο αεροπλάνο, που του δημιούργησε ευχάριστα συναισθήματα και του απέδειξε για ακόμα μία φορά, πως η καθημερινότητά του έχει αποκτήσει περισσότερη ποιότητα: «Προχθές πήγαμε με το θέατρο στην Κω και τη Ρόδο για παραστάσεις, και για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες δεν ζήτησα επέκταση για τη ζώνη. Η χαρά μου δεν περιγράφεται. Πέρα από τα κιλά, όλες οι τιμές στις εξετάσεις μου έχουν πέσει. Να πούμε και πρακτικά πράγματα, όταν χάνεις κιλά, αλλάζει η ψυχολογία και έχεις και οπτική επαφή με σημεία του σώματος που πριν δεν μπορούσες να δεις».