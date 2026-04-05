Δημήτρης Σταρόβας σε συγκλονιστική εξομολόγηση: Αν ζούσε η μάνα μου, δεν νομίζω ότι θα το άντεχε, θα τελείωνε, είμαι σίγουρος

Καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Στικούδη στην ΕΡΤ2 Σπορ ήταν ο Δημήτρης Σταρόβας. Ο γνωστός καλλιτέχνης περιέγραψε στο “FΖην” τη μάχη του για την αποκατάσταση μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από 2 χρόνια και εξομολογήθηκε πως, εάν η μητέρα του βρισκόταν στη ζωή, δεν θα άντεχε να τον δει ανήμπορο στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

«Όπως χαριτολογώντας λέω, δεν μπορούσε να είχε συμβεί καμιά δεκαριά χρόνια πριν να έχουμε μεγαλύτερο περιθώριο; Γιατί η ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα τώρα δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήμουνα. Έβλεπα στο βίντεο πώς ήμουνα και ακόμη και τώρα βλέπω τον εαυτό μου και σοκάρομαι.

Όχι αισθητικά, ενώ σωματικά είμαι όπως 30 χρονών, δεν παίρνω χαμπάρι αλλά όλη η κούραση μου βγαίνει στη φωνή. Δηλαδή μετά από την παράσταση, αν με δεις σε δυο ώρες διαφορά, μιλάω κατά το ήμισυ χειρότερα, ας πούμε. Όλη η κούραση βγαίνει στη φωνή. Ο νους τρέχει, αλλά η γλώσσα δεν προλαβαίνει. Και η αίσθηση είναι σαν να σου τραβάει κανείς την μπλούζα προς τα πίσω», μοιράζεται ο Δημήτρης Σταρόβας.

«Το έχω συνηθίσει. Καμιά φορά εκνευρίζομαι, θυμώνω. Είχα κάθε βράδυ αρρυθμίες. Στο τέλος ήμουνα σίγουρος ότι κάτι έχω. Αλλά ηλιθιωδώς δεν πήγαινα να εξετάσω τον εαυτό μου. Έχουμε μια νοοτροπία ότι το κακό θα φτάσει μέχρι την πόρτα του γείτονα, όχι σε μας», παραδέχεται ανοιχτά, αποκαλύπτοντας πως έχει χάσει συνολικά 47 κιλά.

«Στην αρχή, όταν συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να μιλήσω, είπα “Τι γίνεται;”. Αμέσως, τις επόμενες στιγμές με κυρίευσε ένας τρόμος. Και από ‘κει και πέρα, ένιωθα ένα αδύναμο πλάσμα στο νοσοκομείο που παρατηρούσα. Αισθανόμουνα σαν ένα φυλλαράκι, αβοήθητος.

Αν ζούσε η μάνα μου, δεν νομίζω να άντεχε. Δηλαδή, ήταν η πιο δυνατή γυναίκα του κόσμου, που δεν χρειαζόταν τίποτα. Και μόλις διαπίστωνε ότι σώθηκα και άρχισα να μιλάω, θα τελείωνε. Είμαι σίγουρος. Ελπίζω να βλέπει ότι τα κατάφερα», περιγράφει ο Δημήτρης Σταρόβας στην Κατερίνα Στικούδη.