MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας μετά το πρόβλημα της υγείας του: Δεν μπορώ να παίξω κιθάρα και να τραγουδήσω ταυτόχρονα, είναι δύσκολο

|
THESTIVAL TEAM

Για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που βίωσε μίλησε ο Δημήτρης Σταρόβας, αποκαλύπτοντας σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η αποκατάστασή του. Όπως ανέφερε, δεν έχει ακόμη ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, καθώς δυσκολεύεται να συγχρονίσει τη φωνή του με την κιθάρα.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», ο Δημήτρης Σταρόβας δήλωσε αρχικά: «Στην κιθάρα έχω επανέλθει κατά 90%, στη φωνή 70% και στον συνδυασμό ούτε 50%. Δεν μπορώ να παίξω και να τραγουδήσω ταυτόχρονα. Είναι δύσκολο», περιγράφοντας την πρόκληση που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του.


Στη συνέχεια πρόσθεσε πως η συγκέντρωσή του έχει επηρεαστεί πολύ από την περιπέτεια της υγείας του, ενώ τόνισε πως ποτέ πριν στο παρελθόν, δεν είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα με τον ρυθμό, όπως συμβαίνει τώρα.

«Παλιά μπορούσα να παίζω κάτι δύσκολο, να μιλώ με εσένα, να προσέχω τον Άρη και να ακούω τι λένε και δίπλα τα παιδιά. Τώρα, αν δεν είμαι συγκεντρωμένος σε κάτι, υπάρχει περίπτωση να χάσω τον ρυθμό και για εμένα είναι πολύ δύσκολο. Είναι αδιανόητο να έχω πρόβλημα με τον ρυθμό», είπε κλείνοντας.

Δημήτρης Σταρόβας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Τραγωδία στη Γαλλία: Γερμανός τουρίστας έχασε τη ζωή του από την καταιγίδα Benjamin

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Ερώτηση Ελ. Μελέτη στην Κομισιόν: Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, όχι ντεκόρ δεξιώσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Κίνδυνος αναβολής στο Φέγενορντ-Παναθηναϊκός λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 35 λεπτά πριν

Γιώργος Αυτιάς σε Κομισιόν: “Στηρίξτε ισότιμα τα σύνορα της Ελλάδας όπως και των βόρειων χωρών, λόγω απειλών από την Τουρκία”

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Καταγγελία από Αρναούτογλου: “Έλα ρε Ελλαδάρα! Στην Αθήνα του 2025 είναι να ντρέπεσαι”

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 17 ώρες πριν

Η Μαρίνα Σπανού έρχεται στη Θεσσαλονίκη