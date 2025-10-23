Δημήτρης Σταρόβας μετά το πρόβλημα της υγείας του: Δεν μπορώ να παίξω κιθάρα και να τραγουδήσω ταυτόχρονα, είναι δύσκολο

Για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που βίωσε μίλησε ο Δημήτρης Σταρόβας, αποκαλύπτοντας σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η αποκατάστασή του. Όπως ανέφερε, δεν έχει ακόμη ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, καθώς δυσκολεύεται να συγχρονίσει τη φωνή του με την κιθάρα.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», ο Δημήτρης Σταρόβας δήλωσε αρχικά: «Στην κιθάρα έχω επανέλθει κατά 90%, στη φωνή 70% και στον συνδυασμό ούτε 50%. Δεν μπορώ να παίξω και να τραγουδήσω ταυτόχρονα. Είναι δύσκολο», περιγράφοντας την πρόκληση που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του.



Στη συνέχεια πρόσθεσε πως η συγκέντρωσή του έχει επηρεαστεί πολύ από την περιπέτεια της υγείας του, ενώ τόνισε πως ποτέ πριν στο παρελθόν, δεν είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα με τον ρυθμό, όπως συμβαίνει τώρα.

«Παλιά μπορούσα να παίζω κάτι δύσκολο, να μιλώ με εσένα, να προσέχω τον Άρη και να ακούω τι λένε και δίπλα τα παιδιά. Τώρα, αν δεν είμαι συγκεντρωμένος σε κάτι, υπάρχει περίπτωση να χάσω τον ρυθμό και για εμένα είναι πολύ δύσκολο. Είναι αδιανόητο να έχω πρόβλημα με τον ρυθμό», είπε κλείνοντας.