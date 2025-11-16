Δημήτρης Σταρόβας για Στάθη Παναγιωτόπουλο: Είναι σοκαριστικό να βλέπεις τον παιδικό σου φίλο με χειροπέδες

MENOY

“Τετ α Τετ” με τον Τάσο Τρύφωνος βρέθηκε ο Δημήτρης Σταρόβας αυτή την εβδομάδα στο νέο επεισόδιο της εκπομπής που προβλήθηκε στην Κυπριακή τηλεόραση. Ανάμεσα σε πολλά, μάλιστα, ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε για την φιλία και τη συνεργασία που είχε τον Στάθη Παναγιωτόπουλο καθώς και τα συναισθήματα που τον κατέκλυσαν όταν βγήκε στο φως η υπόθεση της εκβιαστικής πορνογραφίας.

Ειδικότερα, ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογήθηκε αρχικά πως “μεγαλώσαμε μαζί. Σοκαρίστηκα στην αρχή. Το να βλέπεις τον παιδικό σου φίλο με χειροπέδες είναι σοκαριστικό. Επειδή, με λίγα λόγια, θα μπορούσε να το τελειώσει ο ίδιος και αυτός το προκάλεσε”.

“Ίσως είναι εγωιστικό αυτό που θα πω αλλά το άγχος που είχα αρχικά, την στενοχώρια, την ξεπέρασα με το εξής. Αν σ’ έναν άνθρωπο του τύχει μια στραβή, που λένε, κάτι αναπάντεχο, να γίνουμε θυσία να τον βοηθήσουμε. Όταν όμως προκαλεί ο ίδιος κάτι και μάλιστα έχει τον χρόνο και τη δυνατότητα να το τελειώσει, αλλά δεν το κάνει, γιατί να στενοχωρηθείς;”.

Δεν επικοινώνησα μαζί του, δεν τον πήρα τηλέφωνο, αλλά πρέπει να το κάνω” υπογράμμισε, εν συνεχεία, ο Δημήτρης Σταρόβας στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.

