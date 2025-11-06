MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: “Δεν μπορώ να αποδώσω όπως θέλω στη σκηνή, η φωνή κουράζεται”

|
THESTIVAL TEAM

Στη διαδικασία αποκατάστασης της φωνής του μετά την σοβαρή περιπέτεια υγείας που υπέστη όσο και στον ελληνικό τελικό της Eurovision αναφέρθηκε ο Δημήτρης Σταρόβας σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Σταρόβας σημείωσε χαρακτηριστικά πως “επειδή δεν μπορώ να αποδώσω όπως θέλω στη σκηνή σε ό,τι αφορά τον εαυτό μου, είμαι σε μια μόνιμη εγρήγορση. Όχι ότι δεν απολαμβάνω την παράσταση, αλλά έχω το νου μου. Θα σας πω αφού αποκαταστήσω την ομιλία”.

“Εννοείται πως είναι κάτι που βοηθάει το θέατρο. Και η καλοκαιρινή περιοδεία με βοήθησε πάρα πολύ. Δυστυχώς όμως βγαίνει, ενώ σωματικά είμαι καλά, η φωνή κουράζεται αλλά δεν πειράζει”.

“Καλές είναι οι πολλές συμμετοχές για τον ελληνικό τελικό στην Eurovision, να έχουμε να διαλέξουμε. Γιατί υπήρχαν και κάποιες χρονιές ήταν έτοιμα, 4 – 5 τραγούδια από την ίδια τραγουδίστρια κιόλας” πρόσθεσε ακόμα ο Δημήτρης Σταρόβας στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις που προβλήθηκαν, το πρωινό της Πέμπτης, στο Breakfast@Star.

Δημήτρης Σταρόβας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Γερμανία: Ισόβια κάθειρξη σε νοσηλευτή που σκότωνε ασθενείς του

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Δημήτρης Σταρόβας: “Δεν μπορώ να αποδώσω όπως θέλω στη σκηνή, η φωνή κουράζεται”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 λεπτά πριν

Ταυτοποιήθηκαν δύο οδηγοί μηχανών που έτρεχαν με πάνω από 250 χλμ./ώρα στην Αττική οδό – Δείτε βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θύμα απάτης 59χρονη στον Άλμυρο, της άρπαξαν 24.000 ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ 18 λεπτά πριν

Σουηδία: 18χρονος κατηγορείται ότι προετοίμαζε τζιχαντιστική επίθεση σε φεστιβάλ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Χρήστος Κατσώτης: Αντιπαραγωγική η 13ωρη εργασία, εμποδίζει τη συνεύρεση των ανθρώπων – Δείτε βίντεο