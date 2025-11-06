Δημήτρης Σταρόβας: “Δεν μπορώ να αποδώσω όπως θέλω στη σκηνή, η φωνή κουράζεται”

Στη διαδικασία αποκατάστασης της φωνής του μετά την σοβαρή περιπέτεια υγείας που υπέστη όσο και στον ελληνικό τελικό της Eurovision αναφέρθηκε ο Δημήτρης Σταρόβας σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Σταρόβας σημείωσε χαρακτηριστικά πως “επειδή δεν μπορώ να αποδώσω όπως θέλω στη σκηνή σε ό,τι αφορά τον εαυτό μου, είμαι σε μια μόνιμη εγρήγορση. Όχι ότι δεν απολαμβάνω την παράσταση, αλλά έχω το νου μου. Θα σας πω αφού αποκαταστήσω την ομιλία”.

“Εννοείται πως είναι κάτι που βοηθάει το θέατρο. Και η καλοκαιρινή περιοδεία με βοήθησε πάρα πολύ. Δυστυχώς όμως βγαίνει, ενώ σωματικά είμαι καλά, η φωνή κουράζεται αλλά δεν πειράζει”.

“Καλές είναι οι πολλές συμμετοχές για τον ελληνικό τελικό στην Eurovision, να έχουμε να διαλέξουμε. Γιατί υπήρχαν και κάποιες χρονιές ήταν έτοιμα, 4 – 5 τραγούδια από την ίδια τραγουδίστρια κιόλας” πρόσθεσε ακόμα ο Δημήτρης Σταρόβας στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις που προβλήθηκαν, το πρωινό της Πέμπτης, στο Breakfast@Star.