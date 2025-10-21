MENOY

LIFESTYLE

Δημήτρης Πιατάς: Κάνω μισό αιώνα καριέρα και αυτό είναι το πρώτο βραβείο που παίρνω

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Δημήτρης Πιατάς μίλησε στην εκπομπή Buongiorno και είπε για το πρώτο βραβείο που έλαβε στα 50 χρόνια καριέρας του, αυτό της ανδρικής ερμηνείας στην Ανδρομάχη του Ευριπίδη.

«Ήταν για μένα μία ευχάριστη έκπληξη και συγκινήθηκα και ιδιαίτερα. Προέρχεται από μια δουλειά που είχα κάνει το καλοκαίρι. Η Μαρία Πρωτόπαππα με επέλεξε να δουλέψει μια τραγωδία του Ευριπίδη. Δεν το περίμενα το βραβείο.

Κάνω μισό αιώνα καριέρα, 50 χρόνια καριέρας και είναι το πρώτο βραβείο που παίρνω. Λατρεύω το θέατρο, είμαι υπηρέτης του θεάτρου, τα υπόλοιπα τα θεωρώ πάρεργο. Το θέατρο είναι η πεμπτουσία της ζωής μου. Δεν έχω τηλεοπτικές προτάσεις και δεν με πειράζει», είπε ο Δημήτρης Πιατάς.

