Δημήτρης Παπάζογλου – Η αποκάλυψη για τη Μαρινέλλα: Μου είχε πει “από το να περιμένω το θάνατό μου στο σπίτι μου, καλύτερα να πεθάνω στη σκηνή”

Καλεσμένος στην εκπομπή “Ραντεβού το Σ/Κ” ήταν το πρωί του Σαββάτου (4/4) ο Δημήτρης Παπάζογλου, με το μεγαλύτερο μέρος της κουβέντας να απασχολεί τον πρόσφατο χαμό της στενής του φίλης, Μαρινέλλας.

Ο γνωστός χορογράφος μοιράστηκε τις αναμνήσεις του από την σπουδαία ερμηνεύτρια, που “έφυγε” σε ηλικία 87 ετών την προηγούμενη εβδομάδα.

«Υπήρχε σαν μία μοίρα από παλιά που με συνέδεε με αυτή τη γυναίκα. Όταν ήμουνα 11 χρονών, εκεί που έμενα στο Αιγάλεω, υπήρχε ένα τζουκ μποξ που είχε φωτογραφίες τον Καζαντζίδη και τη Μαρινέλλα. Καμία έλξη δεν είχα προς τον Καζαντζίδη. Έλεγα, αυτή η κοπέλα που φοράει αυτό και αυτά τα γυαλιά τα πεταλούδας, κάτι μού έκανε. Και σηκώθηκα από το Αιγάλεω και πήγα στις Τζιτζιφιές να τη δω από κοντά», περιγράφει ο Δημήτρης Παπάζογλου στον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου.

«Μετά, χωρίζει με τον Καζαντζίδη και εμφανίζεται στο Θέατρο Παρκ. Πάω να τη δω πώς είναι μόνη της και τραγούδαγε το “Απόψε χάνω μια ψυχή” του Γιώργου Κατσαρού. Περνάει αυτό. Στο θέατρο που ήμουνα αρρωσταίνει ο Κώστας Καφάσης, που έκανε τη Μαρινέλλα και με βάζουν εμένα να την κάνω τη Μαρινέλλα… Τρίτο! Περνάει κι αυτό.

Του λέω του Καστρινού «Θα με πάρετε στην Παλιά Αθήνα να δω το πρόγραμμα;». Μου λέει “ναι”. Και περνάει από μπροστά μου μέσα απ’ τον κόσμο και μού ‘ρχεται η κολόνια της. Δεν θα το ξεχάσω, μαγεύτηκα, να τρέμω. Περνάει κι αυτό.

Τέταρτο. Είμαι στο Παρίσι και χορεύω στο Αλκαζάρ ντε Παρί. Το μεγαλύτερο σουρεαλιστικό καμπαρέ του πλανήτη. Κάθε μέρα, ήτανε προσωπικότητες κάτω, η Μπαρντό, η Τέιλορ, η Μπέτι Μίντλερ. Και λέει μια ανακοίνωση «απόψε, μαζί μας, είναι μια μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια, η Μαρινέλλα». «Αποκλείεται! Πού; Πώς;» κοιτάω λοιπόν και την βλέπω. Το φινάλε μας ήτανε κάτω στο κοινό. Κατεβαίνω κάτω, της λέω: «Τι κάνετε καλέ;». «Βρε, Έλληνας είσαι;». Από κει αρχίζει η γνωριμία μας», αφηγείται ο χορευτής.

«Όταν ήρθα από το Παρίσι το καλοκαίρι, πήγα και την είδα στη Νεράιδα. Και εκεί που την είδα, σαν να έγινε ένα μπαμ μέσα μου και άνοιξε ένας απίστευτος κόσμος, ο οποίος ήτανε κλειστός. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Σαν να έκανε ένα μπαμ μέσα μου και άνοιξε κάτι, το οποίο δεν το ‘βλεπα ή δεν το ‘νιωθα βλέποντάς την πάνω στην πίστα. Το ‘χω νιώσει δύο φορές. Μία με τη Μαρινέλλα και μία με τη Λάιζα Μινέλι όταν την είδα στο Palladium. Μεγάλη ταραχή», εξομολογείται ο Δημήτρης Παπάζογλου.

«Γύρισα μετά από το Παρίσι. Ο κομμωτής της, ο Δημήτρης ο Σουλελές, ήμασταν φίλοι, γείτονες. Πήγαινα λοιπόν και την έβλεπα στο Zoom. Ταραζόμουνα μ’ όλη αυτή τη μαγεία. Νομίζω ότι αυτό ξεκινάει από την οικογένειά της. Εγώ θαυμάζω την οικογένεια της Μαρινέλλας. Την εκτιμώ σαν μάνα, σαν αδελφή, σαν θεία. Ήτανε πάντα για την οικογένεια και για τους φίλους της.

Με έχει στηρίξει. Καταρχήν, ήταν μεγάλη καλλιτέχνιδα, η Μαρινέλλα. Είχε ταλέντο από πάνω μέχρι κάτω. Η Μαρινέλλα έφερε αυτό που πρέπει να ‘ναι κάθε καλλιτέχνης στο live. Είναι ένα ταξίδι που προσφέρεις στο κοινό και δεν είναι μόνο το ρεπερτόριό σου. Το τανγκό που χόρεψα μαζί της το ’90. Πήγε, στο Μουντιάλ μπάσκετ στην Αργεντινή. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: «Βρε, ετοιμάσου να χορέψουμε ένα τανγκό». Μέχρι τότε, θεωρούσαμε ότι το τανγκό ήτανε για νεαρά άτομα. Εκεί είδε ότι υπήρχαν πάρα πολλές ηλικίες που μπορούσαν να χορέψουν το τανγκό.

Η Μαρινέλλα δεν ήτανε στάσιμη. Όταν χορεύαμε το ταγκό, κάποια στιγμή βλέπω ένα πόδι να σηκώνεται από μόνο του… Συνέχεια προσέθετε πράγματα. Ένα βράδυ την κράταγα, και αποφασίζει να βάλει το πόδι της το ένα εδώ και να γυρίζει στο ένα πόδι. Έπαιρνε πρωτοβουλίες. Αυτό δεν της το δίδαξα εγώ. Δεν σταμάταγε καθόλου.

Μια μέρα συζητάγαμε, και μου λέει: «Άκου να σου πω, Δημητράκη μου. Αφού αυτό πάει καλά… Από το να περιμένω το θάνατό μου στο σπίτι μου, καλύτερα να πεθάνω στη σκηνή», αποκάλυψε ο Δημήτρης Παπάζογλου στην πρωινή εκπομπή του ΟΡΕΝ.