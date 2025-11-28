Δημήτρης Παπανώτας: Το Σάββατο είμαι καλεσμένος στην Τσολάκη, νιώθω άγχος που δεν έχω φτιάξει κατάλογο με το τι έχω πάθει από τα 8 μου

Το σχόλιό του για την εξομολόγηση της Μαρίας Κίτσου στην εκπομπή “Στούντιο 4” έκανε ο Δημήτρης Παπανώτας. Ο δημοσιογράφος του Alpha θέλησε να κάνει μία χιουμοριστική παρατήρηση για την ανάγκη που νιώθουν κάποια δημόσια πρόσωπα να μιλούν για βαθύτερα και σοβαρότερα θέματά τους σε συνεντεύξεις, όπως η ηθοποιός που μίλησε για τις ψυχικές διαταραχές που την ταλαιπωρούν.

«Άκουγα τη Μαρία Κίτσου και πραγματικά στεναχωρήθηκα, γιατί είναι μία υπερταλαντούχα ηθοποιός και πάντα συγκινείσαι με τα προβλήματα του άλλου, όταν τα εξομολογείται. Απλά ένιωσα ότι ο κατάλογος ήταν μακρύς», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος.

«Εγώ το Σάββατο είμαι καλεσμένος στην Τσολάκη και νιώθω ένα άγχος που δεν έχω φτιάξει κατάλογο με το τι έχω πάθει από τα 8 μου. Να θυμηθώ αν έχω βγάλει κανένα σπυρί», τόνισε από την πλευρά του ο Δημήτρης Παπανώτας και συμπλήρωσε:

«Παιδιά, εντάξει όλα αυτά και δείχνουμε μία κατανόηση, αλλά γιατί πρέπει να τα εξομολογούνται στον κόσμο όλα αυτά; Είδα και την Κοκκίνου που είπε “δεν μπορώ να φάω γλουτένη”, “πρήζομαι”. Να πεις για την καριέρα σου, για την τελευταία σου δουλειά, για τη σχέση σου έστω».

«Μπορεί με αυτά που λες να βοηθήσεις κάποιον που περνάει κάτι παρόμοιο και θέλει να το εξομολογηθεί, να το βγάλει από μέσα της», του επισήμανε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Αν παρουσιάσεις ότι όλα είναι ρόδινα και φανταστικά στη ζωή σου, πολλοί θα θεωρήσουν ότι είσαι fake», παρατήρησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.