Δημήτρης Παπανώτας: Όταν ακούω τη λέξη “ντροπή”, μου έρχεται στο μυαλό ο Νίκος Συρίγος

THESTIVAL TEAM

Μία αιχμηρή ατάκα με αποδέκτη τον Νίκο Συρίγο “έριξε” το πρωί της Τετάρτης (25/3) ο Δημήτρης Παπανώτας. Ο δημοσιογράφος του Alpha, με αφορμή τον σχολιασμό σε δηλώσεις του Κωνσταντίνου Βασάλου, αναφέρθηκε με ειρωνεία στον συνάδελφό του, με τον οποίο είχαν έρθει πρόσφατα σε αντιπαράθεση.

«Μια στιγμή. Αν τα έχω με τη Mariah Carey και θέλει μέρα παρά μέρα να τρώμε στο NOBU, τι θα κάνω εγώ δηλαδή; Βάζω την υπερβολή τώρα. Αν είμαστε ζευγάρι, τι θα κάνουμε;», αναρωτήθηκε ο Κώστας Φραγκολιάς.

«Ντροπή, που λέει και ο Συρίγος! Ο Συρίγος όλα “ντροπή”! “Ντροπή” από την αρχή μέχρι το τέλος όλα! Όπως όταν ακούω “ενσυναίσθηση”, μου έρχεται Συνατσάκη, έτσι όταν ακούω “ντροπή”, μου έρχεται Συρίγος», του απάντησε με νόημα ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Ας μην μπλέκουμε τώρα τα θέματα. Επειδή είχα μιλήσει κι εγώ για αυτό, θα το δούμε σε λίγο», του επισήμανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή και έπειτα επανήλθε λέγοντας: «Τα είπε λίγο έντονα ο Νίκος Συρίγος για τον Πασχάλη αλλά επί της ουσίας είπε αυτό που κι εγώ είχα εκφράσει, ότι όταν υπάρχει στη μέση ένα παιδί, πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός. Εγώ την έκανα πιο ήρεμα την τοποθέτηση με άλλες λέξεις».

«Ένα επιχείρημα έχει ο Συρίγος βασικό, το “ντροπή”. […] Απαράδεκτη αντίδραση αυτή. Δεν είσαι δικαστής να λες “ντροπή”. Άλλο να πεις “διαφωνώ”. Εσύ είσαι ο άμεμπτος κι όλοι οι άλλοι “ντροπή”; Ο άμεμπτος μας έβγαλε ποιο είναι ντροπή και ποιο όχι», συμπλήρωσε στο σχόλιό του ο Δημήτρης Παπανώτας.

