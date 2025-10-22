Δημήτρης Παπανώτας: “Όποιος έχει απορίες για τη σεξουαλική μου ταυτότητα να με πάρει τηλέφωνο να με ρωτήσει”

Ο Δημήτρης Παπανώτας κάθισε στον καναπέ της Κατερίνας Καινούργιου το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου. Μεταξύ άλλων, ο δημοσιογράφος και σχολιαστής του Happy Day ξέσπασε για κακοήθειες που φημολογούνται για την σεξουαλική του ταυτότητα.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Παπανώτας τόνισε ότι οι ταμπέλες είναι ένα σύμπτωμα κοινωνικής σήψης.

«Όποιος έχει απορίες για τη σεξουαλική μου ταυτότητα να με πάρει τηλέφωνο να με ρωτήσει. Ειλικρινά αυτή την υποκρισία στην ελληνική κοινωνία και δεν είναι το μόνο σύμπτωμα που βλέπω. Υπάρχει μία υποκρισία στην Ελλάδα. Καταρχήν, υπάρχει η ταμπέλα και ο Νεοέλληνας δεν μπορεί να ξεχωρίσει τις σεξουαλικές ταυτότητες των ανθρώπων», ξέσπασε αρχικά ο Δημήτρης Παπανώτας.

Και πρόσθεσε: «Μου έχει τύχει να είμαι με μία κοπέλα, να έχω μία σχέση, και να την πιάνουν και να της λένε ένα σωρό ανοησίες. Φτάνει, διότι υπάρχουν οι στρέητ, οι γκέι – που δε θα δώσει κανένας λογαριασμό για το τι γουστάρει και τι θα κάνει στη ζωή του, οι μπαισέξουαλ, οι τρανσέξουαλ και πάρα πολλοί. Το να σου κρεμάσουν μία ταμπέλα η οποία δεν σε εκπροσωπεί κιόλας, είναι πρώτον ανόητο, δεύτερον καοήθες και τρίτον ένα σύμπτωμα κοινωνικής σήψης που πραγματικά είμαστε στο 2025, στην Ευρώπη. Πρέπει να το καταλάβουμε. Θα μου πεις; βλέπεις μία ευρωπαϊκή χώρα; όχι, σε τίποτα».