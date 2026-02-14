MENOY

Δημήτρης Παπανώτας κατά Νίκου Συρίγου: Οι άνθρωποι που με κρίνουν είναι οι άνθρωποι που σιχαίνονται αυτούς που επέλεξαν να κοιμούνται μαζί τους

THESTIVAL TEAM

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν στις δηλώσεις που παραχώρησε ο Δημήτρης Παπανώτας στις τηλεοπτικές κάμερες. Ο δημοσιογράφος του Alpha καταφέρθηκε εναντίον του Νίκου Συρίγου μετά την τοποθέτηση του τελευταίου προς το πρόσωπό του

«Στη μακρά πορεία μου στα media διαπιστώνω δυστυχώς ότι και η κοινωνία και η πολιτική αλλά κυρίως τα Media είναι ένα μασκέ πάρτι, στο οποίο εγώ ήρθα με το αληθινό μου πρόσωπο. Απαντήσεις δικαιούνται αυτοί που έχουν σημασία για μένα, στους υπόλοιπους η απάντησή μου θα είναι η σιωπή, όπως στους συνεργάτες της κυρίας Χρηστίδου και του κυρίου Λιάγκα», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ ειδικά τον κύριο Συρίγο για τους χαρακτηρισμούς. Εγώ δεν έχω προβεί ποτέ σε χαρακτηρισμούς από “αέρος”. Με τις κυρίες του Λιάγκα γελάω. Εγώ δεν έχω προκαλέσει ποτέ με τη ζωή μου με σκάνδαλα και χαϊλίκια στις Μυκόνους και στις Αράχωβες. Οι άνθρωποι που έχουν περάσει από τη ζωή μου είναι ακόμα δίπλα μου», συμπλήρωσε στην τοποθέτησή του.

«Πείτε στον κύριο Συρίγο ότι οι άνθρωποι που με κρίνουν είναι οι άνθρωποι που σιχαίνονται αυτούς που επέλεξαν να κοιμούνται μαζί τους. Αυτό είναι ντροπή πείτε του. Είναι θέμα νοημοσύνης, γι’ αυτό μου κουνάνε το δάχτυλο», κατέληξε με αιχμή ο Δημήτρης Παπανώτας στην on camera απάντησή του προς τον δημοσιογράφο του MEGA.

