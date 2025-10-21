Δημήτρης Παπανώτας: Για την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη αισθάνομαι το ακριβώς ανάποδο από αυτό που αισθάνομαι για τον Θανάση Λάλα

Τις πρόσφατες δηλώσεις της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη, που προβλήθηκαν στην εκπομπή, σχολίασε το πρωί της Δευτέρας (21/10) η ομάδα του Happy Day. Παίρνοντας τον λόγο, ο Δημήτρης Παπανώτας ανέφερε ότι η γνωστή ηθοποιός έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε ορισμένες τοποθετήσεις που, όπως είπε, του έχουν αφήσει αρνητική εντύπωση και τις θεωρεί αρκετά αμφιλεγόμενες.

«Τι ορίζει η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη ως ευτελή πράγματα; Τα εμπορικά; Τις διαφημίσεις; Τους πιο πιασάρικους ρόλους; Το ότι κάποιοι ηθοποιοί, ας πούμε, πηγαίνουν ως παρουσιαστές σε event μόδας;», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή, αμέσως μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος.

«Εγώ για την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη αισθάνομαι το ακριβώς ανάποδο από αυτό που αισθάνομαι για τον Λάλα. Τη βλέπω λίγο αλλαγμένη αλλά όχι προς την καλύτερη εκδοχή της», σχολίασε ο Δημήτρης Παπανώτας, ενώ όταν η παρουσιάστρια του ζήτησε να διευκρινίσει τη θέση του, εκείνος πρόσθεσε:

«Κάτι δηλώσεις, κάτι αυτά, κάτι “πατριαρχίες” πετάει. Τα έχει πει πρόσφατα. Επίσης, ευτελής τέχνη; Ποια είναι η ευτελής τέχνη και ποια η πολύτιμη, ας πούμε;».

«Ένας άνθρωπος δικαιούται να μιλάει, όταν έχει υπηρετήσει κάτι. Η Καρυοφυλλιά μπορεί να το πει, γιατί δεν έχει κάνει καμία έκπτωση στην καριέρα της, δικαιούται να το πει»

«Θέλεις δηλαδή να μου πεις ότι η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, με τη μόρφωση που έχει αποκομίσει και από την τέχνη της και γενικότερα, δεν ξέρει ότι εκτός από τις πατριαρχικές κοινωνίες υπάρχουν και οι μητριαρχικές; Εγώ σχολιάζω γενικά αυτά που παρακολουθώ», υπογράμμισε ο Δημήτρης Παπανώτας.