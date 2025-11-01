MENOY

Δημήτρης Παπανώτας: Δεν καταλαβαίνω που έρχεται η Βανδή με τον Μπισμπίκη και περπατάνε μουγκοί, όλοι νιώθουν Μαντόνα

THESTIVAL TEAM

Για όλα και όλους μίλησε στην κάμερα του «Χαμογέλα και Πάλι» ο Δημήτρης Παπανώτας, μιλώντας για τα νούμερα τηλεθέασης και τους ανθρώπους που επιλέγουν να μη μιλήσουν στους ρεπόρτερς που τους συναντούν στον δρόμο.

«Εμείς είμαστε εκτός ανταγωνισμού! Επομένως, βοήθειά σας οι υπόλοιποι! Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, δίνονται μάχες στήθος με στήθος. Εύχομαι να νικήσουν οι καλύτεροι και ψυχραιμία», είπε αρχικά ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Όταν ξεκινήσαμε την ιδιωτική τηλεόραση, τα κανάλια “έχτιζαν” ανθρώπους. Τώρα περιμένουν να καρπωθούν από το όνομα κάποιου που παίρνουν για να του δώσουν μία εκπομπή και μάλιστα περιμένουν να το καρπωθούν σε 2-3 μήνες. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Να παίρνεις ένα μεγάλο όνομα σε μία ζώνη που δεν έχεις χτίσει σαν κανάλι και να περιμένεις ότι ξαφνικά θα σου κάνει 40%, δεν ξέρεις τη δουλειά πολύ απλά», συνέχισε στο σχόλιό του ο δημοσιογράφος του Alpha.

Όταν ο ίδιος ρωτήθηκε για το δίδυμο Σταυροπούλου-Χατζηπαναγιώτη, που αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις στο Happy Day, όπως και για το ζεύγος Βανδή-Μπισμπίκη, ο Δημήτρης Παπανώτας τόνισε:

«Έτυχε να είναι η κάμερά μας έξω από ένα θέατρο, δεν ήθελαν να μιλήσουν οι άνθρωποι, αλλά δεν τους κάναμε φάλαγγα ούτε τους βάλαμε καυτά αυγά στη μασχάλη για να μιλήσουν! Το περίεργο που ήταν; Δεν ήθελαν να μιλήσουν, δεν μίλησαν! Που πάλι κι αυτό δεν το καταλαβαίνω, γιατί για ένα γεγονός το οποίο είναι ευχάριστο, γιατί να μην πουν και να χαρούμε όλοι μαζί; Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά!».

«Δεν καταλαβαίνω που έρχεται η Βανδή με τον Μπισμπίκη και περπατάνε μουγκοί! Πες “ναι, ωραία ήταν στη Ρώμη, ωραία περάσαμε, σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ, γειά σας”. Θα πάθαιναν τίποτα; Θα χαλούσε η υστεροφημία; Δεν τα καταλαβαίνω αυτά! Τι είναι αυτό, σταριλίκι; Όλοι νιώθουν Μαντόνα σε αυτή τη χώρα. Από Μαντόνα και πάνω!», κατέληξε στο σχόλιό του ο Δημήτρης Παπανώτας.

