Δημήτρης Πανόπουλος: Το να αναπαράγεις τηλεοπτικές κόντρες δεν καταλαβαίνω τι ψυχαγωγικό μπορεί να σου προσφέρει

Για την αλλαγή της ψυχαγωγίας με το πέρασμα των ετών στην τηλεόραση μίλησαν Δημήτρης Πανόπουλος και Μάρτζυ Λαζάρου. Το δίδυμο του ΣΚΑΪ φιλοξενήθηκε στο The 2Night Show τα μεσάνυχτα της Τρίτης (10/3), ανοίγοντας τα χαρτιά του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Νομίζω ότι έχουμε ελευθερία να επιλέξουμε τι θα προβάλλουμε. Έχουμε τη δυνατότητα όλοι μας, από το τηλεοπτικό του βήμα, να δείξει τι σημαίνει για τον καθένα ψυχαγωγία. Το να αναπαράγεις τηλεοπτικές κόντρες ας πούμε, δεν μπορώ να καταλάβω τι ψυχαγωγικό μπορεί να σου προσφέρει. Δηλαδή ένας άνθρωπος στο σπίτι του θα νιώσει καλύτερα; Θα χαμογελάσει; Θα ξαλαφρώσει; Θα προβληματιστεί; Θα σκεφτεί; Τι ψυχαγωγικό έχει αυτό;», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Πανόπουλος.

«Έχει αλλάξει και η ψυχαγωγία πια, έτσι; Τώρα που λέει ο Δημήτρης έχει απόλυτο δίκιο, και πολλές φορές τσακωνόμαστε κιόλας θα σου πω την αλήθεια… Το λέω εισαγωγικά, αλλά το να αναπαράγεις αυτή τη στιγμή μια κόντρα, δεν λέγεται ψυχαγωγία», πρόσθεσε από την πλευρά της η Μάρτζυ Λαζάρου.

«Είναι η διαλεκτική του Χέγκελ. Για να καταλήξεις στη σύνθεση, πρέπει να υπάρχει θέση Α και θέση Β. Αν σ’ έναν διάλογο διατυπώνει τη θέση Α ξανά και ξανά και δεν έχει ακουστεί η θέση Β, η σύνθεση, που θα ‘ναι το συμπέρασμα, θα χάνει. Άρα μπορώ να το αντιληφθώ.

Τηλεοπτικά ίσως ακούγονται πράγματα που είναι πιο ανεκτά στο ευρύ κοινό. Είναι δύσκολο να τοποθετηθείς τηλεοπτικά για να ακουστούν τα πάντα. Σε παρέες μπορεί να ακούγονται πιο εύκολα όλα», επισήμανε στην τοποθέτησή του ο Δημήτρης Πανόπουλος.