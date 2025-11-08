Δημήτρης Πανόπουλος: Ο Απόστολος Γκλέτσος δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αυτή τη γενίκευση για τους αστυνομικούς

Στην κόντρα του Απόστολου Γκλέτσου με τη Σοφία Μουτίδου στον αέρα του OPEN και στο σχόλιο του ηθοποιού στην αστυνομία αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Πανόπουλος στην εκπομπή που συμπαρουσιάζει με τη Μάρτζυ Λαζάρου, Weekend Live στον ΣΚΑΪ.

«Όλα ξεκίνησαν από την εκπομπή στο OPEN που, κατά τη γνώμη μου, όλο αυτό ήταν ένα τηλεοπτικό χάλι. Ήταν πολύ περιττό. Το μυαλό όλων με την αναφορά στην αστυνομία, πήγε σε μια συγκεκριμένη υπόθεση. Με τον αστυνομικό της βουλής. Αυτό, βέβαια, δεν του δίνει το δικαίωμα να κάνει αυτή τη γενίκευση. Μπορεί στο μυαλό του να έχει την καλύτερη άποψη για τους αστυνομικούς, δεν του δίνει όμως το δικαίωμα να κάνει τέτοια γενίκευση. Είναι επικίνδυνη γενίκευση αυτή.

Μάλιστα, ο άνθρωπος το κατάλαβε γι’ αυτό και είπε ότι “στο μυαλό μου την λέξη αυτή την έχω για τους επίορκους αστυνομικούς. Πράγματι είναι μια λέξη που έχει τούρκικη προέλευση και χρησιμοποιούταν για να χαρακτηρίσει ανθρώπους ανθρώπους που προχωρούν σε υπέρμετρη καταστολή και βία.

Αυτούς τους αστυνομικούς χαρακτήρισε” πρόσθεσε, ακόμα, ο Δημήτρης Πανόπουλος το μεσημέρι του Σαββάτου.