Δημήτρης Πανόπουλος για Ναταλία Γερμανού: “Δεν μετανιώνω για κάτι που είπα, το έκανα στο χώρο και στο χρόνο που έπρεπε, αλλά και με την αφορμή που έπρεπε”

Ο Δημήτρης Πανόπουλος έδωσε συνέντευξη στο «Σαββατοκύριακο παρέα» και την Αφροδίτη Γραμμέλη. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής μίλησε για το “Weekend live”, τις infotainment εκπομπές, αλλά και τη Ναταλία Γερμανού.

«Μου αρέσει η ομάδα της εκπομπής, αυτό για μένα είναι το παν. Η θεματολογία της εκπομπής είναι συνολική δουλειά, δεν θέλω να μπλέκομαι πολύ στη σκαλέτα», είπε αρχικά ο Δημήτρης Πανόπουλος.

Ο Δημήτρης Πανόπουλος είπε στη συνέχεια: «Προβληματίζομαι για τις εκπομπές infotainment, δεν ξέρω αν είναι εύπεπτες για τον τηλεθεατή. Η ψυχαγωγία δεν είναι ψυχαγωγία, είναι αναπαραγωγή τοξικότητας και σκληρής κριτικής, ενώ η ενημέρωση είναι επιφανειακή. Φταίμε όλοι για την εικόνα των εκπομπών μας.

Για μένα η τηλεόραση είναι δουλειά, δεν με ενδιαφέρει ο τίτλος του παρουσιαστή. Ο ρόλος στο πάνελ δεν θα ήταν πισωγύρισμα, αλλά θέλω να δοκιμάσω πράγματα που δεν είχα την ευκαιρία. Δεν έχω καμία ματαιοδοξία να λέω ότι είμαι παρουσιαστής».

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Πανόπουλος ανέφερε: «Για μένα το θέμα με τη Ναταλία Γερμανού έχει κλείσει. Δεν έχω καμία εμμονή, ούτε εμπάθεια. Δεν μετανιώνω για κάτι που είπα, το έκανα στο χώρο και στο χρόνο που έπρεπε, με την αφορμή που έπρεπε και με κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου».

