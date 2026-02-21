Δημήτρης Πανόπουλος: “Έκανα προβολή στις κοπέλες που συναντούσα, πως θα ‘θελα να συμπεριφέρονται στην αδελφή μου”

Ο Δημήτρης Πανόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Ζω καλά” με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, το οποίο και θα προβληθεί το πρωινό της Κυριακής στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Σ’ αυτή τη συνάντηση, δε, ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής κλήθηκε να μιλήσει, μεταξύ άλλων, για τις… red flags στις συντροφικές σχέσεις.

Ειδικότερα, όπως παρακολουθούμε στο sneak preview της εκπομπής, ο Δημήτρης Πανόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “αν έβλεπα ένα red flag στη σχέση, θα έμπαινα στη διαδικασία να το συζητήσω. Το θεωρώ χυδαίο να εξαφανίζεσαι έτσι από έναν άνθρωπο, τον οποίο έχεις γνωρίσει είτε για μισή ώρα είτε για μισή μέρα είτε για έναν χρόνο”.

“Επειδή έχω μια αδελφή, που είναι ενάμιση χρόνο μικρότερη, με την οποία μεγαλώναμε σχεδόν στην ίδια ηλικία, είχα πάντα το άγχος για την αδελφή μου ότι “θέλω οι σχέσεις της να ‘ναι καλές”. Να της συμπεριφέρονται καλά δηλαδή οι σύντροφοι της, να την προσέχουν και να την φροντίζουν. Οπότε έκανα προβολή εγώ στις κοπέλες που συναντούσα, πως θα ‘θελα να συμπεριφέρονται έτσι κι αλλιώς στην αδελφή μου”.

“Οπότε ίσως, ακόμα και αν εγώ δεν είχα σκοπό για πολλά πράγματα ή να έβλεπα κάτι παρωδικό, ήμουν πολύ ευγενικός και πολύ καλός. Σε σημείο τέτοιο που μπορεί να δημιουργούσαν εκείνες προσδοκίες” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Δημήτρης Πανόπουλος στη νέα του συνέντευξη στην εκπομπή υγείας του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στον ΣΚΑΪ.