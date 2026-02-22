MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Δημήτρης Πανόπουλος: Έχω ερωτευθεί κεραυνοβόλα, έχω πει μεγάλα λόγια

|
THESTIVAL TEAM

O Δημήτρης Πανόπουλος αναφέρθηκε στις διαπροσωπικές του σχέσεις, στον χωρισμό τον γονιών τους αλλά και τον έρωτα.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός παρουσιαστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ζω καλά» και μίλησε για όλα στον Μιχάλη Κεφαλογιάννη την Κυριακή (22/02). Ο Δημήτρης Πανόπουλος παραδέχτηκε ότι έχει ερωτευτεί κεραυνοβόλα και έχει πει μεγάλα λόγια σε σύντροφό του.

«Οι γονείς μου είναι χωρισμένοι, ίσως έπρεπε να έχουν χωρίσει και νωρίτερα. Έμειναν μαζί περισσότερο καιρό απ’ ότι έπρεπε και νομίζω ότι κι εγώ, υποσυνείδητα, κρατάω σχέσεις περισσότερο από όσο πρέπει. Παρόλο που δε θέλω», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής.

«Είμαι άνθρωπος που ενθουσιάζεται πολύ. Έχω ερωτεύεται κεραυνοβόλα. Έχω πει και μεγάλα λόγια, αλλά, όσες φορές τα έχω πει, δεν τα έχω πάρει πίσω», δήλωσε ακόμα ο Δημήτρης Πανόπουλος.

«Αν οι συνθήκες δεν επέτρεψαν να γίνουν πραγματικότητα τα μεγάλα λόγια είναι άλλο από το αν η πρόθεσή μου τελικά επιβεβαιωνόταν στην πορεία ή όχι. Προσπαθώ να είμαι ειλικρινής και τίμιος», εξομολογήθηκε, εν συνεχεία, ο Δημήτρης Πανόπουλος στην εκπομπή του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στον ΣΚΑΪ.

Δημήτρης Πανόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Νίκος Κοκλώνης προς τον Γιώργο Λιάγκα: Πιο πολύ trash μου φαίνονται κάποια πρωινά που βγάζουν με το τσιγκέλι ένα θέμα, πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ρονάλντο: Ανήκω στη Σαουδική Αραβία – Θέλω να συνεχίσω εδώ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η ώρα έναρξης και το κανάλι μετάδοσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

Αγοραπωλησία ακινήτων στην Ελλάδα: Ο δωδεκάλογος μίας επιτυχημένης συναλλαγής

ΥΓΕΙΑ 13 ώρες πριν

Ροχαλητό στα παιδιά: Γιατί η επέμβαση για αμυγδαλές και κρετάκια πλέον δεν συστήνεται συχνά

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Η Μπάγια Αντωνοπούλου παντρεύτηκε τον Νίκο Κώτση, λίγο πριν γίνουν γονείς για πρώτη φορά