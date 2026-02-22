Δημήτρης Πανόπουλος: Έχω ερωτευθεί κεραυνοβόλα, έχω πει μεγάλα λόγια

O Δημήτρης Πανόπουλος αναφέρθηκε στις διαπροσωπικές του σχέσεις, στον χωρισμό τον γονιών τους αλλά και τον έρωτα.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός παρουσιαστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ζω καλά» και μίλησε για όλα στον Μιχάλη Κεφαλογιάννη την Κυριακή (22/02). Ο Δημήτρης Πανόπουλος παραδέχτηκε ότι έχει ερωτευτεί κεραυνοβόλα και έχει πει μεγάλα λόγια σε σύντροφό του.

«Οι γονείς μου είναι χωρισμένοι, ίσως έπρεπε να έχουν χωρίσει και νωρίτερα. Έμειναν μαζί περισσότερο καιρό απ’ ότι έπρεπε και νομίζω ότι κι εγώ, υποσυνείδητα, κρατάω σχέσεις περισσότερο από όσο πρέπει. Παρόλο που δε θέλω», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής.

«Είμαι άνθρωπος που ενθουσιάζεται πολύ. Έχω ερωτεύεται κεραυνοβόλα. Έχω πει και μεγάλα λόγια, αλλά, όσες φορές τα έχω πει, δεν τα έχω πάρει πίσω», δήλωσε ακόμα ο Δημήτρης Πανόπουλος.

«Αν οι συνθήκες δεν επέτρεψαν να γίνουν πραγματικότητα τα μεγάλα λόγια είναι άλλο από το αν η πρόθεσή μου τελικά επιβεβαιωνόταν στην πορεία ή όχι. Προσπαθώ να είμαι ειλικρινής και τίμιος», εξομολογήθηκε, εν συνεχεία, ο Δημήτρης Πανόπουλος στην εκπομπή του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στον ΣΚΑΪ.