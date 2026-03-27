MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Η αποκάλυψη για το τροχαίο που είχε – “Δόξα τω Θεώ που δεν σκοτώθηκα”

|
THESTIVAL TEAM

Μια προσωπική εξομολόγηση έκανε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στο “Buongiorno” της Παρασκευής, με αφορμή τη χθεσινή (26/03) ξαφνική αποχώρηση της Φαίης Σκορδά.

Η παρουσιάστρια έφυγε εκτάκτως από την εκπομπή, λόγω ενός ατυχήματος που είχε ο ένας εκ των δυο γιων της.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αναφέρθηκε στο ένστικτο της μάνας, δίνοντας ένα δικό του παράδειγμα, από τη στιγμή που ο ίδιος είχε ένα τροχαίο ατύχημα. Η μητέρα του, η οποία έχει φύγει από τη ζωή, το είχε διαισθανθεί και τον καλούσε επίμονα.

«Είναι και αυτό, το μεταφυσικό της μάνας ρε παιδιά. Κι εμένα όταν πραγματικά ήταν πρόβλημα, επέμενε να με παίρνει στο τηλέφωνο, ενώ άλλες φορές το άφηνε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη στιγμή που πραγματικά την είχα ανάγκη, και επέμενε να μου χτυπάει το τηλέφωνο μέχρι να το σηκώσω. Λες και το ένιωθε.

Εγώ δε το σήκωνα γιατί ήμουν στο ασθενοφόρο. Είχα τρακάρει. Ήταν ξημερώματα και έπαιρνε επίμονα. Ένιωθα στην τσέπη μου το κινητό να χτυπάει, εγώ ήμουν στο κρεβάτι του ασθενοφόρου, και δε μπορούσα να το σηκώσω. Το σήκωσε ο τραυματιοφορέας. Δόξα τω Θεώ που δε σκοτώθηκα, ή δε σκότωσα κανέναν άνθρωπο. Είχα κοιμηθεί στο αυτοκίνητο, και πήγαινε ακυβέρνητο για πολύ. Χτύπησα σε μια κολώνα της ΔΕΗ και την έριξα όλη», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

