Δημήτρης Ουγγαρέζος για Καραναστάση: Κρίμα που χάσαμε τέτοιο εθνάρχη

Όπως ήταν φυσικό σήμερα, το θέμα της παραίτησης του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό του αξίωμα, ήταν από τα πρώτα που συζήτησαν η Φαίη Σκορδά, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και οι συνεργάτες τους στο Buongiorno.

«Κρίμα που χάσαμε τέτοιο εθνάρχη και τον κέρδισε ο πολιτισμός! Ξεκάθαρη η ειρωνεία μου!», είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είπε στη συνέχεια: «Όταν τον έβαλε η κυρία Κωνσταντοπούλου ως επικεφαλής, που εκείνη έχει τη δικαιοδοσία να τον βάλει, πιο ψηλά στη λίστα για να είναι εκλέξιμος, έπρεπε να πει ότι δεν θέλει. Τότε θα τον παραδεχόμουν. Τώρα, που έκανε λίγη βόλτα και λέει ότι δεν θέλει άλλο;

Επειδή φέρεται να έχει γίνει έτσι όπως έχει γίνει η εκλογή του ως βουλευτής, δεν δέχομαι το “εγώ είμαι το γάλα και οι άλλοι οι μύγες” και ότι το σύστημα είναι διεφθαρμένο και βούρκος… Εφόσον είσαι βουλευτής, κάτσε και άλλαξέ το από μέσα».

