Δημήτρης Ουγγαρέζος για Γιάννη Τσιμιτσέλη: Έπεσε να με φάει επειδή είναι παρεξηγιάρης

Αφορμή από τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Τσουβέλα στην κάμερα του Buongiorno πήρε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, το πρωινό της Παρασκευής, προκειμένου να αναφερθεί εκ νέου στον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Ειδικότερα, αμέσως μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος, ο συνεργάτης της Φαίης Σκορδά πήρε τον λόγο επισημαίνοντας πως “καλά, Αλέξανδρε μου και εμείς που πήγαμε καλεσμένοι στο Fishy και κάναμε και τα υψηλότερα νούμερα… πάλι δεν μιλάμε. Μην τρελαίνεσαι! Κάναμε τα υψηλότερα νούμερα, το λέει κιόλας ο Γιάννης. Αυτό που λέει όμως ο Αλέξανδρος και συμφωνώ και γω είναι το εξής”.

“Έχει μπλέξει τώρα. Ήταν ο Γιάννης, τώρα, να μπλέξει; Αυτό είπα εγώ. Ανάμεσα σε όλο αυτό το πράγμα, που εμπλέκει ΕΣΗΕΑ και δημοσιογράφους, γιατί να ακούγεται το όνομα του Γιάννη μέσα σε όλο αυτό το μπέρδεμα; Εγώ το ήξερα και το είπα. Αυτό είπα”.

