Δημήτρης Μακαλιάς: Δεν ξέρω, είμαι κουλ μπαμπάς; Δίνω μάχη για να πάμε σε μια έκθεση για τον Βαν Γκογκ

Για την πατρότητα και την καθημερινότητα με τα παιδιά του μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Μακαλιάς, ο οποίος βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (18/11) στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ.

Όπως παραδέχτηκε ο ηθοποιός, δεν είναι πάντα ο «κουλ μπαμπάς»: «Δεν ξέρω… Είμαι κουλ; Δεν ξέρω. Είναι λίγο δύσκολο. Τώρα πια ξυπνάω το πρωί και αρχίζω παρατηρήσεις».

Με τον Κρατερό Κατσούλη να εξηγεί τί σημαίνει «κουλ μπαμπάς». «Ο κουλ είναι αυτός που διαχειρίζεται με σχετική ηρεμία το μεγαλύτερο ποσοστό των πραγμάτων». «Αυτό είμαι. Είμαι πάρα πολύ ήρεμη δύναμη στο σπίτι», απάντησε ο Δημήτρης Μακαλιάς.

Και συνέχισε: «Θέλω να πάω να κάνω εκπαιδευτικά πράγματα. Να δούμε μια ταινία για τη Φρίντα Κάλο. Αλλά αυτός θέλει να παίξει μπάλα μόνο… Εκεί έχουμε μια σύγκρουση. Δίνω μάχη για να πάμε σε μια έκθεση για τον Βαν Γκογκ. Με ενδιαφέρει να είμαστε ενεργοί κι εγώ κι η Αντιγόνη. Να ’μαστε πάνω απ’ τα παιδιά. Να είμαστε μαζί τους. Όχι τουρίστες γονείς που μπαινοβγαίνουμε στη ζωή τους. Έχει σημασία η ποιότητα, αλλά έχει σημασία και η ποσότητα. Θέλει χρόνο το παιδί».

