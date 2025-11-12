MENOY

Δημήτρης Λάλος: Η σχέση που έχουν οι δυο χαρακτήρες της σειράς με τη σχέση που έχω εγώ με τη Μαριλίτα δεν συνδέονται

THESTIVAL TEAM

Με αφορμή τον ρόλο του στη σειρά του Mega «Μια νύχτα μόνο», ο Δημήτρης Λάλος βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» αποκαλύπτοντας διάφορες πτυχές του ήρωά του, αλλά και όσων θα δούμε στην πορεία της σειράς.

«Απογοητεύτηκα όταν στη σειρά η Αρετή πήρε τα λεφτά…Ο χαρακτήρας μου προσπαθεί να τεστάρει αυτή τη γυναίκα, γιατί είναι ερωτευμένος μαζί της. και όταν εκείνη δέχεται την προσφορά του, απογοητεύεται…Η Αρετή είναι και αυτή ερωτευμένη μαζί μου αλλά ακόμα το ψάχνει. Και ο ξάδελφός μου είναι ερωτευμένος μαζί της, αλλά εγώ την είδα πρώτος…Τώρα θα καταλάβω ότι αυτή η γυναίκα ήθελε τα λεφτά γι’ αυτό το λόγο, και θα γίνω χαλί να με πατήσει…» είπε ο Δημήτρης Λάλος.

«Η σχέση που έχουν οι δυο χαρακτήρες της σειράς με τη σχέση που έχω εγώ με τη Μαριλίτα δεν έχουν καμία σχέση. Καμία» ανέφερε σε άλλο σημείο ο Δημήτρης Λάλος.

Τέλος ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου θα κάνουν μια σειρά αφηγήσεων στο Ωδείο Αθηνών κάποιων γιορτινών παραμυθιών του Ευγένιου Τριβυζά.

