Δημήτρης Λάλος για Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Δεν εργαλειοποιούμε τη σχέση μας, την προστατεύουμε

Ο Δημήτρης Λάλος μίλησε στο Bημαgazino με αφορμή τον ρόλο του στη νέα σειρά του Mega, «Μια νύχτα μόνο» και αναφέρθηκε στην τηλεοπτική συνύπαρξή του με τη σύντροφό του Μαριλίτα Λαμπροπούλου, αλλά και στην περίοδο της ζωής του που αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες.

Στη σειρά «Μια νύχτα μόνο» πρωταγωνιστείτε μαζί με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, με την οποία ειναι γνωστό ότι είστε σύντροφοι και στη ζωή. Κάποιος θα μπορούσε ενδεχομένως να σκεφτεί ότι εργαλειοποιείτε το ενδιαφέρον του κοινού, που υποθέτω γνωρίζετε πως υπάρχει για την ιδιωτική ζωή των ηθοποιών. Είναι έτσι;

Με τη Μαριλίτα δεν εργαλειοποιούμε, προστατεύουμε τη σχέση μας. Η χημεία μας είναι εργαλείο δουλειάς, όχι επικοινωνιακό τρικ. Το ιδιωτικό μένει ιερό για να μπορεί το επαγγελματικό να είναι γενναίο.

Το «μαζί στη σκηνή, μαζί και στη ζωή» διευκολύνει τη δουλειά του ηθοποιού ή μπορεί και να την περιπλέξει;

Μαζί στη σκηνή, μαζί και στη ζωή σημαίνει εμπιστοσύνη σε κανόνες.. Διευκολύνει γιατί συνεννοούμαστε με μισή ματιά. Δυσκολεύει γιατί δε χωράει ναρκισσισμός. Το μυστικό είναι να θυμάσαι ότι οδηγός δεν είναι μόνο η σχέση αλλά και το πάθος για τη δουλειά.

Έχετε πει ότι έχει υπάρξει περίοδος στη ζωή σας όπου βιοποριζόσασταν με ένα κομμάτι ψωμί. Τι σας έμαθε αυτή η εμπειρία; Σας έκανε καλύτερο άνθρωπο ή σκληρότερο;

Το “ένα κομμάτι ψωμί” μου δίδαξε ελευθερία. Ξέρω ότι μπορώ να αντέξω. Έμαθα τι σημαίνει αξιοπρέπεια στη δυσκολία και αλληλεγγύη χωρίς μεγάλα λόγια. Έγινα πιο τρυφερός με τους ανθρώπους και πιο αυστηρός με τις δικαιολογίες μου. Και εκτίμησα όλες τις δουλειές που μοιάζουν αόρατες αλλά κάνουν τη διαφορά.