Δημήτρης Κοντολάζος: Κάποιοι συνάδελφοι μπορεί να τα λένε αυτά για να ακούγονται

Ο Δημήτρης Κοντολάζος σε συνέντευξή του στην κάμερα της εκπομπής Weekend Live, μίλησε τόσο για τη σχέση που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια με το κοινό του όσο και για τον Ακύλα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026.

Ειδικότερα, ο Δημήτρης Κοντολάζος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “για να εκφραστεί έντονα ένας θαυμαστής, θα πρέπει να δώσεις εσύ το δικαίωμα. Έχω τον τρόπο μου και αγαπάω τον κόσμο, όπως μ’ αγαπάει κι αυτός, με ένα διαφορετικό στιλ, να το πω έτσι. Μπορεί κάποιοι συνάδελφοι να τα λένε αυτά και λίγο για να ακούγονται”.

“Δεν ξέρεις ποτέ ο κόσμος τι θέλει εκείνη τη στιγμή. Μακάρι να πάει καλά ο Ακύλας στην Eurovision. Καμιά φορά υπάρχουν καταπληκτικά τραγούδια και βγαίνουν κάποια που είναι για 1 ή 2 μήνες με ένα σλόγκαν. Άμα το επιλέγει ο κόσμος, τι να κάνω εγώ;”.

“Είναι και ανάλογα την εποχή. η Eurovision. Δηλαδή τι ζητάει ο κόσμος. Μπορεί να θέλει να ακούσει μια μπαλάντα που να τον συγκλονίσει, μπορεί να θέλει όμως να ακούσει και ένα τραγούδι… ώπα, που λέμε.” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Δημήτρης Κοντολάζος στο μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ.