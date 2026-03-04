Δημήτρης Φιλιππίδης: Είμαι βέβαιος ότι κάποιοι δεν με επέλεξαν λόγω του ονόματός μου

Για το κατά πόσο η υπόθεση του πατέρα του, Πέτρου Φιλιππίδη, επηρέασε τη δική του επαγγελματική πορεία μίλησε ο Δημήτρης Φιλιππίδης, σε συνέντευξή του στο νέο vidcast της Πένυς Καβέτσου, «Bedtime Stories».

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός κρίθηκε ένοχος από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών για δύο απόπειρες βιασμού, υπόθεση που προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο γιος του ηθοποιού τοποθετήθηκε ανοιχτά για το αν το επίθετό του στάθηκε εμπόδιο στα δικά του βήματα.

«Δεν ξέρω αν λόγω της υπόθεσης του πατέρα μου έχω στερηθεί ευκαιρίες, καθώς κανένας δεν θα γυρίσει να πει ευθέως ότι δεν με πήρε για αυτό. Αλλά είμαι βέβαιος ότι κάποιοι δεν με έχουν επιλέξει για αυτό τον λόγο, είτε λόγω συσχέτισης με τον πατέρα μου είτε όχι. Προσπαθώ να έχω κατανόηση απέναντι σε αυτό το πράγμα. Αν κάποια στιγμή φτάσω σε σημείο να μην μπορώ να δουλέψω επειδή με λένε όπως με λένε, εκεί θα είναι πρόβλημα. Ακόμα δεν θεωρώ ότι το κάνει αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Δημήτρης Φιλιππίδης μίλησε και για τις συγκρίσεις με τον πατέρα του, τονίζοντας πως τις θεωρεί αναμενόμενες. «Η σύγκριση είναι φυσιολογική, δεν με τρόμαξε ποτέ. Το ήξερα ότι θα με συγκρίνουν με τον μπαμπά μου. Αν ήμουν υδραυλικός ή ψυκτικός ή μηχανικός αυτοκινήτων, και ήμουν ο γιος του τάδε ψυκτικού, δεν θα με συνέκριναν; Ισχύει για όλους τους πατεράδες και τους γιους και όχι μόνο για τη δουλειά, για τα πάντα.

Δεν επιτρέπω να με βοηθάει το επίθετό μου. Έχω θέσει πολύ αυστηρά όριο και στον πατέρα μου γι’ αυτό. Δεν μου αφήνω περιθώριο για να αμφιβάλλω για το αν τα πράγματα τα κερδίζω με τον κόπο μου», σημείωσε.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην περίοδο της προφυλάκισης του πατέρα του, περιγράφοντάς τη ως μια ιδιαίτερα δύσκολη φάση. «Στην αρχή ήταν πολύ τρομακτικό. Μετά όλα συνηθίζονται, ό,τι έρχεται κάποια στιγμή γίνεται κανονικότητα. Η φυλακή μπαίνει στην καθημερινότητά σου. Στην αρχή μπορεί να σε τρομάζει πάρα πολύ, αλλά μετά είναι μέρος της καθημερινότητάς σου. Η ζωή είναι πολύ σκληρή», εξομολογήθηκε.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι υπήρξαν άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από το πλευρό του εξαιτίας της υπόθεσης, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν κρατά κακία. «Έφυγαν άνθρωποι από δίπλα μου λόγω αυτού, αλλά δεν μπορώ να κρατήσω κακία. Τώρα είμαι σε μία φάση που τα πράγματα κάθονται σιγά-σιγά μέσα μου και θέλω και εγώ λίγο να ηρεμήσω. Δεν θέλω να κάνω άλλες δηλώσεις. Δεν έχω σκεφτεί όμως να φύγω από την Ελλάδα λόγω αυτού», κατέληξε.