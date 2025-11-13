Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το παρασκήνιο της σχέσης του με την Ρία Ελληνίδου

Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου δεν κρύβονται πια και κυκλοφορούν «ελεύθερα» στον δρόμο, χωρίς να ανησυχούν για τα αδιάκριτα φλας.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της “Espresso”, είναι μαζί από τον περασμένο Μάιο, περνώντας μάλιστα μαζί και τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Αν και στην αρχή φρόντιζαν να κρατούν χαμηλούς τόνους, η χημεία τους, σύμφωνα με όσους τους έχουν δει από κοντά, ήταν εμφανής από τα πρώτα κιόλας βλέμματα. Γνωρίστηκαν αρχικά σε κοινωνική εκδήλωση, όταν ήταν ακόμα δεσμευμένοι, χωρίς τότε να δοθεί συνέχεια. Αργότερα, ύστερα από μια επαγγελματική συνάντηση, το ενδιαφέρον αναζωπυρώθηκε και το φλερτ δεν άργησε να εξελιχθεί σε σχέση.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, όπως αναφέρουν άνθρωποι του περιβάλλοντός του, δείχνει ιδιαίτερο θαυμασμό για την επαγγελματική της πορεία, ενώ δεν διστάζει να ταξιδεύει για να τη στηρίζει σε live εμφανίσεις, παραμένοντας πάντα διακριτικός.

Παρά τις φήμες περί συγκατοίκησης, πηγές ξεκαθαρίζουν στην εφημερίδα ότι ο καθένας διατηρεί τον προσωπικό του χώρο. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που το μοντέλο περνάει βράδια στο σπίτι της, όταν οι υποχρεώσεις του το επιτρέπουν. Μάλιστα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχει γνωρίσει τη Ρία Ελληνίδου και σε φίλους του.

Όσοι τον γνωρίζουν κάνουν λόγο για έναν άνδρα ανανεωμένο, ήρεμο και χαρούμενο. «Η ισορροπία και η ηρεμία που εκπέμπει το πρόσωπό του δεν κρύβονται», αναφέρουν χαρακτηριστικά κοντινά του πρόσωπα.

Το ζευγάρι πρόσφατα πραγματοποίησε και μια μικρή απόδραση στην Αράχοβα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας διακριτικές εμφανίσεις και στιγμές ηρεμίας.

Δείτε το βίντεο