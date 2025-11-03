Δημήτρης Αλεξάνδρου: Μου τη σπάνε όλες αυτές οι μικρούλες, που προσπαθούν να αντιγράψουν την Ιωάννα Τούνη

Καλεσμένος σε διαδικτυακή εκπομπή ήταν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τις influencers που προσπαθούν να αντιγράψουν την Ιωάννα Τούνη, όπως λέει ο ίδιος.

«Έχω τατουάζ που το έχω μετανιώσει, το έχω αλλάξει, το ξέρει όλος ο κόσμος», είπε αρχικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είπε στη συνέχεια: «Μου τη σπάνε όλες αυτές οι μικρούλες, που δεν θυμάμαι το όνομά τους, και οι οποίες προσπαθούν να αντιγράψουν την Ιωάννα ακόμα και στον τρόπο που γράφει.

Έχω μπλοκάρει στο Instagram την Τόνια Σωτηροπούλου. Το πιο ακραίο που έχω κάνει για μια σχέση ήταν όταν έφυγα για λίγες ώρες από δουλειά στο Παρίσι και ήρθα να την βρω επειδή είχαμε παρεξηγηθεί».