MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Μου τη σπάνε όλες αυτές οι μικρούλες, που προσπαθούν να αντιγράψουν την Ιωάννα Τούνη

|
THESTIVAL TEAM

Καλεσμένος σε διαδικτυακή εκπομπή ήταν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τις influencers που προσπαθούν να αντιγράψουν την Ιωάννα Τούνη, όπως λέει ο ίδιος.

«Έχω τατουάζ που το έχω μετανιώσει, το έχω αλλάξει, το ξέρει όλος ο κόσμος», είπε αρχικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είπε στη συνέχεια: «Μου τη σπάνε όλες αυτές οι μικρούλες, που δεν θυμάμαι το όνομά τους, και οι οποίες προσπαθούν να αντιγράψουν την Ιωάννα ακόμα και στον τρόπο που γράφει.

Έχω μπλοκάρει στο Instagram την Τόνια Σωτηροπούλου. Το πιο ακραίο που έχω κάνει για μια σχέση ήταν όταν έφυγα για λίγες ώρες από δουλειά στο Παρίσι και ήρθα να την βρω επειδή είχαμε παρεξηγηθεί».

Δημήτρης Αλεξάνδρου Ιωάννα Τούνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Γιάννης Σπαλιάρας: Έκλεισα ρόλο σε Χολιγουντιανή παραγωγή…

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Δεν είναι δικό μου θέμα, αν απολύθηκε ο κύριος Κουρδής

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Πώς να διατηρείτε υγιή τα φυτά εσωτερικού χώρου χωρίς κόπο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Σώος 31χρονος ναυτικός έπειτα από πτώση στη θάλασσα νότια της Ηρακλειάς

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

The Voice: “Άντρας είναι ή γυναίκα;” – Οι coaches δεν πίστευαν στα αυτιά τους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Δημογλίδου για το μακελειό στα Βορίζια: Υπήρχαν πολλά περιστατικά μεταξύ των δύο οικογενειών στο παρελθόν