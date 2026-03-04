Δημήτρης Αλεξάνδρου για Ιωάννα Τούνη: Όταν είσαι κάπου καλά, δεν ασχολείσαι με το παρελθόν

Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ιωάννα Τούνη έχουν γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή, ωστόσο κατά διαστήματα εκτοξεύουν «βέλη» και αφήνουν αιχμές για τα όσα οδήγησαν στο τέλος της σχέσης τους. Ο επιχειρηματίας παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Super Katerina» που μεταδόθηκαν το πρωί της Τετάρτης (04-03-2024) και δέχτηκε εκ νέου ερώτηση για την πρώην σύζυγο και μητέρα του παιδιού του.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν θέλησε να επεκταθεί για την Ιωάννα Τούνη. Αρκέστηκε να πει πως δεν ασχολείται με το παρελθόν. Οι φήμες το τελευταίο διάστημα, τον θέλουν σε σχέση με την Ρία Ελληνίδου. Επίσημα πάντως, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει τα σχετικά ρεπορτάζ. «Έχω ζήσει πιο πολύ από όλους το κομμάτι της κριτικής και των αρνητικών σχολίων στα social mediα αλλά και στην τηλεόραση», σχολίασε αρχικά ο επιχειρηματίας στις νέες δηλώσεις του.

Όσον αφορά τον γιο του, Πάρη, εξομολογήθηκε: «Μπορούμε να επικοινωνούμε καλύτερα, μου λέει ακριβώς τι θέλει και είναι πιο εξωστρεφής. Έχουμε μια σαύρα στο σπίτι που την αγαπάει και είχε κρυφτεί και μου λέει “μπαμπά άκου τι σκέφτηκα, θα της βάλουμε λίγη τροφή και θα βγει αυτή και θα την πιάσουμε”».

Η δημοσιογράφος δεν γινόταν να μην τον ρωτήσει και για το ταξίδι του με την Ρία Ελληνίδου: «Μόνος μου πήγα στην Ταϊλάνδη, δεν ξέρω τι μου λες. Ήταν ένας προορισμός που δεν είχα ξαναπάει. Δεν θέλω να μιλάω για τα προσωπικά μου, έχω βιώσει το πικ της διαφήμισης στην προσωπική μου ζωή κι αυτό δεν βγαίνει κάπου».

Για την αποκάλυψη που έκανε σε ανάρτησή της πως το ταξίδι αυτό της το έκανε για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, είπε: «Να είναι καλά ο άνθρωπος που της έκανε δώρο του Αγίου Βαλεντίνου το ταξίδι στην Ταϊλάνδη».

Όταν ρωτήθηκε για την Ιωάννα Τούνη και τις αναρτήσεις που πολλοί λένε πως είναι.. σπόντες, το μόνο που σχολίασε είναι: «Δεν θέλω να μιλήσω για την Ιωάννα. Όταν είσαι κάπου καλά δεν ασχολείσαι με το παρελθόν».

Όπως είχε πει η Ιωάννα Τούνη σε συνέντευξή της προ μηνών, δεν μετάνιωσε για τον χωρισμό τους. «Δεν νομίζω ότι ο κόσμος έβλεπε εμένα και τον Δημήτρη ως ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι. Αυτά που ανέβαζα τον πρώτο χρόνο, δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που ανέβαζα τον τελευταίο χρόνο. Όταν χώρισα εισέπραξα πολύ θετικά μηνύματα», εξομολογήθηκε η influencer.