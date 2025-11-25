Δημήτρης Αλεξάνδρου για Ιωάννα Τούνη και το revenge porn: Να υπάρξει δικαίωση, να μην υπάρχουν τέτοια περιστατικά

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στηρίζει σταθερά την Ιωάννα Τούνη, στην υπόθεση revenge porn, που πλέον βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Ο επιχειρηματίας χαρακτήρισε αξιοθαύμαστη τη στάση της πρώην συζύγου του και προέτρεψε όσες γυναίκες έχουν βιώσει κάτι ανάλογο να το καταγγείλουν.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέφερε για τη στήριξή του στην Ιωάννα Τούνη: «Δεν το συζητάω, είναι η μητέρα του παιδιού μου και όχι μόνο για αυτό. Από την αρχή, ήμουνα πάρα πολύ υποστηρικτικός. Αυτό που έκανε η Ιωάννα είναι αξιοθαύμαστο και γενικότερα οποιαδήποτε κοπέλα περνάει μια δύσκολη τέτοια φάση στη ζωή της και μπορεί να βγει να το επικοινωνήσει και να το πει, να το κάνει.

Να υπάρξει δικαίωση, να μην υπάρχουν τέτοια περιστατικά -που δεν θέλω να το πω περιστατικό- αλλά ούτε θέλω εγώ να γίνω ένα δημόσιο δικαστήριο επειδή έχω το βήμα να μιλήσω για κάποιους ανθρώπους. Από ‘κει και πέρα όμως όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά, καλό θα είναι να υπάρχει και ανάλογη τιμωρία» είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για την Ιωάννα Τούνη.

«Πώς να είναι καλά ένας άνθρωπος που ενδεχομένως έχει χάσει τη μητέρα του, έχει χάσει πάρα πολλά πράγματα. Είναι δύσκολο για τον εκάστοτε άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα της να λογοκρίνεται γιατί κάνει παρέα με αυτόν τον άνθρωπο που υποτίθεται η ζωή του είναι κάπως. Οπότε όλο αυτό δεν είναι εύκολο» κατέληξε το μοντέλο.

Για την προσωπική του ζωή και τη συζήτηση που γίνεται, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απάντησε: «Από τη στιγμή που έχει έρθει και το παιδί μου στη ζωή και γενικότερα όλο αυτό το κομμάτι, θα ‘θελα να είμαι πάρα πολύ πιο προσεκτικός. Νομίζω ότι είμαι ένας από τους ανθρώπους που δεν πάω σε πράγματα που προκαλώ. Προσπαθώ να βρω την ισορροπία του να ζήσω και να ζήσουν οι άλλοι.

Με ενόχλησαν οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, γιατί δεν είναι παπαρατσικές φωτογραφίες. Είτε τις δίνει κάποιο μαγαζί, γιατί παίρνει κάποιο κομμάτι χρηματικό, είτε κάποιος άνθρωπος σηκώνει ένα κινητό και δίνει επίσης. Γιατί όταν έχει μπει αυτό στη ζωή μας και κάποιος σηκώνει το κινητό του με ένα βίντεο και το στέλνει σε κάποιο site που θα πάρει χρήματα, είτε από κάποιο μαγαζί για να κάνει τη διαφήμισή του. Αυτό ρε συ, ακούγεται κάπως, συγγνώμη που θα πω τη λέξη, ανήθικο».

«Θέλεις να σου πω κάτι; Γιατί πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία; Δεν έχει να κάνει η προσωπική ζωή του καθενός με την ανακοίνωση του ότι θα πω σε εσάς. Έχει να έχει να κάνει το τι σκέφτομαι εγώ, τι αισθάνομαι εγώ και ο εκάστοτε άνθρωπος που είναι δίπλα μου. Θεωρώ ότι δεν πολύ βοηθάει το γεγονός όλων των πραγμάτων, των ανακοινώσεων ή γενικότερα να επιβεβαιώσεις, να διαψεύσεις κάποια πράγματα».