Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δεν είναι εύκολο να βάλεις δίπλα στη ζωή του παιδιού σου έναν άνθρωπο

ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η κάμερα του «Πρωινού» και ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μπάκας συνάντησαν τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Ο γνωστός επιχειρηματίας και μοντέλο μίλησε για τον γιο του, αλλά και για τα επαγγελματικά του σχέδια.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης μετά από χωρισμό, σημείωσε πως δεν είναι εύκολο να φέρεις έναν νέο άνθρωπο στη ζωή του παιδιού σου — μια δήλωση με ιδιαίτερο νόημα, ειδικά με φόντο τη δημοσιοποίηση της νέας σχέσης της Ιωάννας Τούνη.

Δημήτρης Αλεξάνδρου

