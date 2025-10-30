Δήμητρα Παπαδήμα: “Έχω κάνει πρόταση σε δύο κανάλια να μεταφερθεί τηλεοπτικά η Πηνελόπη Δέλτα”

Για τα τηλεοπτικά της σχέδια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno η Δήμητρα Παπαδήμα. Όπως αποκάλυψε η ηθοποιός και συγγραφέας περιμένει θετική ανταπόκριση από δύο σταθμούς για μία νέα σειρά βασισμένη στη ζωή της Πηνελόπης Δέλτα.

«Έχω κάνει πρόταση για την Πηνελόπη Δέλτα 8 – 10 επεισόδια, που έχουν πάρει έγκριση από δύο κανάλια, αλλά δεν έχω πάρει θετική απάντηση ακόμα», αποκάλυψε η Δήμητρα Παπαδήμα.

Και πρόσθεσε: «Αυτά είναι τα περίεργα που μου συμβαίνουν. Ενώ προχωράνε τα πράγματα και όλοι είναι ενθουσιασμένοι – οι εταιρείες παραγωγής-, κάτι μάλλον δεν κάνω σωστά και αυτό με ενοχλεί. Αν γίνει αυτό θα με δείτε εκεί. Γριά Πηνελόπη Δέλτα».

Υπενθυμίζεται ότι η Δήμητρα Παπαδήμα έχει μεταφέρει στο θέατρο τον μονόλογο «Το πορτρέτο της Πηνελόπης Δέλτα» γράφοντας η ίδια το κείμενο.