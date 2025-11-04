Δήμητρα Ματσούκα: Ο σύζυγός μου με καμάρωσε, αν και είπε στις συναδέλφους μου ότι δεν αγαπά το θέατρο

Η Δήμητρα Ματσούκα με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Η κόμισσα της φάμπρικας» στην οποία πρωταγωνιστεί μίλησε στην κάμερα του Buongiorno.

«Συνήθως το πιο δύσκολο κοινό είναι οι άνθρωποι της δουλειάς μας. Τα έργα του Κώστα Πρετεντέρη μιλάνε στην καρδιά μας», δήλωσε αρχικά, ενώ πρόσθεσε «Ο σύζυγός μου με καμάρωσε λέγοντας: «τι ωραία που πέρασα!» και μετά γύρισε και είπε στις συναδέλφους μου, Σάρα και Αντιγόνη που μοιραζόμαστε το καμαρίνι, «ξέρετε εγώ δεν αγαπάω το θέατρο».