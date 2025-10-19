Δήμητρα Ματσούκα: Δεν έχω φυλακισμένη την εικόνα του sex symbol, οι ταμπέλες θέλουν καλό χειρισμό κι εγώ τον έκανα

Στα παρασκήνια της θεατρικής παράστασης “Η Κόμισσα της Φάμπρικας”, στην οποία και πρωταγωνιστεί, συνάντησαν τα τηλεοπτικά συνεργεία τη Δήμητρα Ματσούκα.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στις ταμπέλες που συχνά της έχουν βάλει κατά τη διάρκεια της καριέρας της, καθώς και για την κινητήριο δύναμη που χαρίζει ο έρωτας στη ζωή.

«Αυτή είναι η δύναμη του έρωτα, αψηφά όλα τα εμπόδια και τις διαφορές ο μεγάλος πραγματικός έρωτας. Έτσι γίνεται στα παραμύθια, έτσι είναι και στη ζωή», δήλωσε η Δήμητρα Ματσούκα.

«Συμβαίνει σε όλους να τους βάζουν ταμπέλες. Θέλει έναν καλό χειρισμό αυτό, εγώ τον έκανα. Σημαντικό είναι να ξέρεις τι θέλεις και τι δεν θέλεις. Εγώ τα ξέρω και τα δυο. Δεν έχω φυλακισμένη την εικόνα του sex symbol. Δεν έχω τίποτα φυλακισμένο», απαντά η ηθοποιός σε σχετική ερώτηση.

«Συζητάω για κάτι τηλεοπτικό, το περιμένω με μεγάλη χαρά να γίνει. Έκανα και ένα guest σε μία σειρά της ΕΡΤ», αποκάλυψε κλείνοντας η Δήμητρα Ματσούκα.