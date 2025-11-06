MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Συμβαίνουν κάποια πράγματα στη ζωή μου το τελευταίο διάστημα που γνωρίζουν ελάχιστοι άνθρωποι

|
THESTIVAL TEAM

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μέσα από βίντεο στον λογαριασμό της στο instagram πέρασε σε μια προσωπική εξομολόγηση για την περίοδο την οποία διανύει στη ζωή της.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη, αυτή την περίοδο συμβαίνουν κάποια πράγματα στη ζωή της τα οποία γνωρίζουν ελάχιστα πρόσωπα που βρίσκονται στο πλευρό της. «Συμβαίνουν κάποια πράγματα στη ζωή μου το τελευταίο διάστημα που γνωρίζουν ελάχιστοι άνθρωποι που είναι στη ζωή μου! Το τελευταίο διάστημα βιώνω επίπεδα στρες που δεν έχω ξαναζήσει στη ζωή μου, και δυσκολεύομαι να τα διαχειριστώ όπως έκανα παλαιότερα.

Νιώθω ότι η ψυχική μου αντοχή έχει πιεστεί περισσότερο από ποτέ.

Όμως, θα παλέψω! Ξανά και ξανά! Όπως έχω μάθει να επιβιώνω! Δεν τα παρατάω» ήταν τα λόγια της.

Μέσα από το κανάλι της στο youtube η Δήμητρα Αλεξανδράκη είχε αποκαλύψει τον πρόσφατο χωρισμό της, ενώ σε μία από τις αναρτήσεις της στο instagram η ίδια είχε εξομολογηθεί: «Ήταν ένα όμορφο παραμύθι, αλλά κάθε ιστορία έχει ένα τέλος.. Αυτό τελείωσε την κατάλληλη στιγμή. (Τουλάχιστον για μένα)».

Δήμητρα Αλεξανδράκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Κώστας Φαλελάκης για Μηνά Χατζησάββα: Στα όνειρα δεν έχει υπάρξει ποτέ θάνατος, αυτός είναι σε άλλη σχέση, εγώ σε άλλη

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Τζώρτζογλου για Μουτίδου – Γκλέτσο: Εγώ πάντως είχα πολλές σεξουαλικές προτάσεις, που όταν έλεγα “όχι”, μου έκοβαν τον δρόμο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Νέα επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια – Δύο προσαγωγές, φέρεται να σχετίζονται με την οικογένεια Καργάκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση του Λιμενικού για την πτώση 51χρονου στον Θερμαϊκό – Παραπάτησε και τον έσωσε τροχονόμος

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Κίλι Σφακιανάκη: Η επιθυμία να αποτεφρωθεί, το σημείωμα και τα τραγούδια που θα ακουστούν στο τελευταίο “αντίο”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Επίσκεψη Γκιουλέκα στη Δράμα για την παρουσίαση του σχεδίου ανάπτυξης της περιοχής