Δήμητρα Αλεξανδράκη: Συμβαίνουν κάποια πράγματα στη ζωή μου το τελευταίο διάστημα που γνωρίζουν ελάχιστοι άνθρωποι

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μέσα από βίντεο στον λογαριασμό της στο instagram πέρασε σε μια προσωπική εξομολόγηση για την περίοδο την οποία διανύει στη ζωή της.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη, αυτή την περίοδο συμβαίνουν κάποια πράγματα στη ζωή της τα οποία γνωρίζουν ελάχιστα πρόσωπα που βρίσκονται στο πλευρό της. «Συμβαίνουν κάποια πράγματα στη ζωή μου το τελευταίο διάστημα που γνωρίζουν ελάχιστοι άνθρωποι που είναι στη ζωή μου! Το τελευταίο διάστημα βιώνω επίπεδα στρες που δεν έχω ξαναζήσει στη ζωή μου, και δυσκολεύομαι να τα διαχειριστώ όπως έκανα παλαιότερα.

Νιώθω ότι η ψυχική μου αντοχή έχει πιεστεί περισσότερο από ποτέ.

Όμως, θα παλέψω! Ξανά και ξανά! Όπως έχω μάθει να επιβιώνω! Δεν τα παρατάω» ήταν τα λόγια της.

Μέσα από το κανάλι της στο youtube η Δήμητρα Αλεξανδράκη είχε αποκαλύψει τον πρόσφατο χωρισμό της, ενώ σε μία από τις αναρτήσεις της στο instagram η ίδια είχε εξομολογηθεί: «Ήταν ένα όμορφο παραμύθι, αλλά κάθε ιστορία έχει ένα τέλος.. Αυτό τελείωσε την κατάλληλη στιγμή. (Τουλάχιστον για μένα)».