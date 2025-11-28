Δήμητρα Αλεξανδράκη: Πλημμύρισε το σπίτι της λόγω της κακοκαιρίας Adel – “Έχει περάσει νερό στο πάνω πάτωμα”

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη βρέθηκε αντιμέτωπη με μία πολύ δυσάρεστη έκπληξη το πρωί της Παρασκευής (28/11), καθώς η κακοκαιρία Adel προκάλεσε ζημιές στο σπίτι της.

Όπως αποκάλυψε το γνωστό μοντέλο μέσω του Instagram το σπίτι της πλημμύρισε, καθώς έχει δημιουργηθεί μία ρωγμή από την ορμητική βροχή που έπεσε σε όλη την Αττική, η οποία επλήγη ιδιαίτερα από την κακοκαιρία.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη δήλωσε μάλιστα ότι το νερό έχει περάσει και στα υψηλότερα πατώματα της οικίας.

«Ξύπνησα γιατί έπεφταν κυριολεκτικά κεραυνοί στην αυλή μου. Έχει πάρει το σπίτι μου νερό. Πριν από χρόνια είχε μπει νερό πάλι και είχε μπει κάτω στο βεστιάριο, είχα ρίξει μόνωση στην ταράτσα και το είχα φτιάξει, αλλά εδώ που έχω το γυαλότουβλο, βγαίνει σαν πυργάκι πάνω και σε αυτό δεν είχαμε ρίξει μόνωση.

Παιδιά, έχει κάνει ρωγμή, έχει ανοίξει, έχει περάσει νερό στο πάνω πάτωμα και στο δεύτερο πάτωμα. Ευτυχώς κάτω στο βεστιάριο δεν έχει περάσει τίποτα», είπε αρχικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

«Και εκτός από εκεί, έχει μπει νερό και από το τζάκι. Δες εδώ, στάζει νερό. Δες εδώ τι έχει γίνει… Κρίμα το κουτί το μεγάλο το Louis Vuitton… Ο καθένας με τον πόνο του. Δεν το πιστεύω! Πήρε κυριολεκτικά η βάρκα νερό», πρόσθεσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, θέλοντας να διακωμωδήσει την κατάσταση.